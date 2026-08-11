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SKYRUNNING

Zacup Skyrace del Grignone: grandi novità per il decennale di fine estate

Poker di novità a trecentosessanta gradi per l'appuntamento sky sulle montagne del Lecchese

11 Ago 2026 - 10:04
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Domenica 20 settembre Pasturo (comune di fondovalle della lecchese Valsassina) celebra la decima edizione della Zacup, appuntamento ormai storico dello skyrunning italiano inserito nel calendario internazionale ISF, in quello FISky e valido quale nona e penultima prova di CRAZY Skyrunning Italy Cup 2026. Dieci edizioni nell'arco di quattordici anni sono un traguardo importante che merita di essere festeggiato a dovere. Per l’occasione Team Pasturo ASD del presidente Alberto Zaccagni ha pensato di fare le cose in grande: migliorie (una in particolare) sul percorso gara della decima edizione della Zacup Skyrace del Grignone, un ritocco in positivo al montepremi, un memorial dedicato a Sergio Longoni e una nuovissima sprint race per tutti. Nata per fare memoria di Andrea Zaccagni (scomparso quasi quattordici anni fa sul Cervino e fratello di Alberto) e dedicata dal 2019 anche a Gabriele Orlandi Arrigoni, la ormai popolarissima Zacup è cresciuta dalla prima edizione del 2013 fino a diventare uno degli eventi simbolo delle Grigne, capace di coniugare agonismo, territorio e solidarietà. Non manca, tra gli atleti che hanno scritto la storia della ZacUP maggiormente rimpianti, il nome del campione local Davide "Lino" Invernizzi, scomparso in un incidente stradale tra le montagne di casa il giorno di Ferragosto di sei anni fa.

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