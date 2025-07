Verso l'infinito e ritorno: Dolomyths Run Skyrace, viaggio d'alta quota

La mia seconda partecipazione all’evento della Val di Fassa inizia con cinque ore abbondanti di faticoso avvicinamento a quattro ruote dall’hinterland milanese, che smaltisco progressivamente con il farsi più alte, verdi e spettacolari delle montagne che scorrono fuori dal finestrino della Kona. Sta di fatto che approdo a Canazei fresco e riposato come alla partenza dal piano, prendo alloggio all’Hotel Astoria (a poche centinaia di metri dalla linea del via) e in men che non si dica mi sono già impossessato di pettorale e pacco-gara, per poi applaudire dalle transenne i trailrunners al traguardo della prova marathon del Fassa Trail. Tra di loro l’amico Paolo Taglietti che - per non farsi mancare nulla - il giorno dopo si schiererà pure lui al via della skyrace. Una birra in compagnia è d’obbligo: solo la prima di una bella serie, perché dire “lunga” è meno… bello appunto.