Sierre-Zinal GTWS: tris vincente per Kiriago, primo centro per Florea

Dopo Ponchette i tratti veloci in salita e i lunghi falsopiani hanno dato vita a una gara vivace e ricca di colpi di scena, con continui cambi al comando. Goodrum è riuscita più volte a guadagnare un piccolo margine, ma Brinkman e Florea hanno sempre risposto prontamente, riportando la situazione in equilibrio. L’elevatissimo livello del campo femminile è emerso anche nel segmento sprint(un chilometro e settecento metri al -0,7%), dove Ruth Gitonga (Run2Gether On Trail) ha fatto registrare il miglior tempo della giornata con sei minuti e otto secondi, grazie a una spettacolare rimonta dalle posizioni più arretrate.