Cuore selvaggio: con Elba Legend Run un tuffo tra sport, natura e storia

Un intero weekend di sport completamente immersi in uno dei paesaggi più spettacolari del Tirreno dove mare, miniere e macchia mediterranea diventano parte integrante della competizione sportiva. Elba Legend Run 2026 ad ottobre si riaccende la leggenda del trailrunning sui sentieri più selvaggi dell’Isola d’Elba. Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 Capoliveri - uno dei comuni sportivamente più attivi dell’Isola - ospiterà infatti la terza edizione di un appuntamento di corsa in natura che porta gli atleti dentro un mosaico di sentieri tecnici, panorami marini e paesaggi minerari nel cuore selvaggio del versante orientale della più grande tra le isole dell’Arcipelago Toscano, nonché la terza per estensione del nostro Paese dopo Sicilia e Sardegna.