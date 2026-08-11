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TRAILRUNNING

Cuore selvaggio: con Elba Legend Run un tuffo tra sport, natura e storia

Tre distanze per la terza edizione dell'evento in programma il primo fine settimana di ottobre

11 Ago 2026 - 15:18
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Un intero weekend di sport completamente immersi in uno dei paesaggi più spettacolari del Tirreno dove mare, miniere e macchia mediterranea diventano parte integrante della competizione sportiva. Elba Legend Run 2026 ad ottobre si riaccende la leggenda del trailrunning sui sentieri più selvaggi dell’Isola d’Elba. Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 Capoliveri - uno dei comuni sportivamente più attivi dell’Isola - ospiterà infatti la terza edizione di un appuntamento di corsa in natura che porta gli atleti dentro un mosaico di sentieri tecnici, panorami marini e paesaggi minerari nel cuore selvaggio del versante orientale della più grande tra le isole dell’Arcipelago Toscano, nonché la terza per estensione del nostro Paese dopo Sicilia e Sardegna.

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