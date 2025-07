DoloMyths Run: D-Day per Del Pero e Desco. Forconi e Rizzardi dagli Appennini alle Alpi

Al rilevamento sul punto più alto della gara, ai 2829 metri di Forcella Pordoi, è transitato in testa dopo un'ora, due minuti e un secondo dallo start Moia (sfortunato protagonista della scorsa edizione, caduto ormai in vista del traguardo e della vittoria), seguito ad un manciata di secondi da Nicolini, quindi terzo a 36 secondi Del Pero, a 45 secondi Oberbacher e a 54 secondi il fiemmese Gardener. Come è spesso accaduto alla DoloMyths Run Skyrace, la discesa in Val Lasties ha rimescolato le carte, consentendo al brianzolo Del Pero, (in grande forma in questa stagione e leader delle Skyrunner World Series con tre vittorie in tre uscite) di agganciare prima Nicolini - reduce da una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento e particolarmente prudente - quindi il fuggitivo Moia, poi da LDP distanziato nel tratto finale della Val Lasties, per tagliare il traguardo di Canazei con il tempo di un'ora, 36 minuti e 11 secondi.