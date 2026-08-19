City, ufficiale cessione Reijnders all'Al-Qadisiyah. Sorride anche il Milan

19 Ago 2026 - 18:02
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Il Manchester City ha ceduto Tijani Reijnders al club saudita dell'Al-Qadisiyah per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, è ufficiale. Il centrocampista olandese, ex Milan, dopo un solo anno in Premier League si trasferisce in Arabia Saudita. L'Al-Qadisiyah ha ufficializzato l'ingaggio di Reijnders che ha firmato un contratto fino al 2031. 
Un'operazione che fa sorridere anche i rossoneri. Il Diavolo infatti aveva inserito una clausola per cui se Reijnders fosse stato ceduto dai Citizens prima del 2030, incasserà tutti i 14 milioni di bonus previsti, anche se questi non sono stati raggiunti. Di seguito la struttura dei bonus accordata tra Milan e City

  • 5M: Qualificazione alla Champions League 26/27
  • 1M: Vittoria Premier League
  • 1M: Vittoria premio giocatore dell'anno in Premier League
  • 2M: Pallone d'oro
  • 2M: Vittoria della Champions League 25/26
  • 3M: Legati alla permanenza al City successiva alla scadenza del contratto sottoscritto fino al 2030. Per ogni stagione oltre il 2030 i rossoneri incasseranno 1 milione fino a un massimo di tre. 

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