City, ufficiale cessione Reijnders all'Al-Qadisiyah. Sorride anche il Milan

Il Manchester City ha ceduto Tijani Reijnders al club saudita dell'Al-Qadisiyah per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, è ufficiale. Il centrocampista olandese, ex Milan, dopo un solo anno in Premier League si trasferisce in Arabia Saudita. L'Al-Qadisiyah ha ufficializzato l'ingaggio di Reijnders che ha firmato un contratto fino al 2031.

Un'operazione che fa sorridere anche i rossoneri. Il Diavolo infatti aveva inserito una clausola per cui se Reijnders fosse stato ceduto dai Citizens prima del 2030, incasserà tutti i 14 milioni di bonus previsti, anche se questi non sono stati raggiunti. Di seguito la struttura dei bonus accordata tra Milan e City