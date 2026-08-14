UTMB Mont-Blanc Chamonix: ecco il parterre elite delle finali di UTMB World Series

Da lunedì 24 a domenica 30 agosto la 23esima edizione di HOKA UTMB Mont-Blanc accoglierà nelle valli francesi, italiane e svizzere del Monte Bianco uno dei parterre più competitivi della sua storia tra il ritorno delle UTMB Legends, atleti di primissimo piano e outsiders pronti a sovvertire gli equilibri. Per l’edizione 2026, l’evento riunirà quasi il 70% dei migliori atleti élite della disciplina su tutte le gare, il 46% dei quali donne. HOKA UTMB Mont-Blanc ospiterà poi per la quarta volta le Finali UTMB World Series, riunendo gli atleti che si sono qualificati nel corso della stagione nelle diverse gare del circuito in tutto il pianeta. Tre gare incoroneranno così le campionesse e i campioni del circuito: la OCC (50K), la CCC (100K) e naturalmente la UTMB (100M).