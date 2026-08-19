Gatti, che guaio: a rischio per la prima giornata dopo il tackle subito dal tifoso

La consueta e pacifica invasione di campo nel corso dell'amichevole tra Juventus e Next Gen potrebbe aver causato ai bianconeri un problema non da poco: il difensore Gatti, dopo aver subito un intervento killer (involontario) da parte di uno dei primi invasori di campo, si starebbe allenando a parte in vista della prima di campionato proprio a causa del dolore provocato dalla botta ricevuta. Niente di grave, ma al momento il centrale è a rischio per la trasferta di Frosinone in programma domenica.