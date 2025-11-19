Trail del Ciapà sette più: appuntamento a Cervo alle porte delle feste

Venendo al sodo, la campagna iscrizioni è già in pieno svolgimento sul portale specializzato Wedosport e sfiora già i quattrocento pettorali assegnati. Al top della proposta sportiva del team organizzatore di Dianese Outdoor ASD ci sono le due prove competitive: il trail lungo da 30 chilometri (1150 metri D+) che ha raggiunto il sold-out mercoledì 19 novembre e quello medio sulla distanza della mezza maratona, con 800 metri di dislivello positivo. La prova d’ingresso è invece il trail corto non competitivo da nove chilometri (350 metri D+), sul cui formato si corrono anche il Trofeo Giovanissimi e la gara Dog Endurance. A completare in senso inclusivo il menu sportivo (ma non solo, appunto) sono la Kids Run da un chilometro e mezzo che si svolge nei pressi del Campo Sportivo di via Steria 47 a Cervo (i cui spazi fanno da collaudato campo base dell’intero evento) e l’escursione guidata “Anello di Cervo”.