Calcio

Serie A, un’insolita ospitalità… dieci partite e zero vittorie in casa, non succedeva da oltre 10 anni

09 Gen 2026 - 12:41

Il gol dell’ex di Lorenzo Colombo resterà nella storia della Serie A. Non tanto per la fattura della rete dell’attaccante del Genoa, ma perché grazie alla zampata che ha freddato Maignan il Grifone è uscito indenne da San Siro certificando l’unicità di una giornata che resterà negli annali del nostro calcio: su dieci gare disputate, infatti, gli ospiti hanno ottenuto sei vittorie, lasciando ai padroni di casa appena quattro pareggi. Nessuna vittoria per le squadre di casa, un’anomalia che in oltre 30 anni si è verificata soltanto quattro volte nel nostro campionato: i precedenti risalgono all’11ª giornata del 2007-2008, al 36° turno del 2012-2013 e alla 12ª giornata del 2014-2015.

13:46
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo
13:38
Telefonata di Elkann a Spalletti dopo il Sassuolo: "Questa è vera Juve"
13:11
Serie A, Chivu miglior allenatore del mese di dicembre
12:44
Inter, verso il Napoli: recuperati Darmian e Diouf. Frattesi ci prova
12:41
