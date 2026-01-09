Logo SportMediaset

Galassi operato per un tumore: "Preso in tempo, grazie alla prevenzione"

Il 28enne centrale azzurro e di Piacenza: "Spero di poter tornare presto a giocare"

09 Gen 2026 - 12:39

Annuncio shock per Gianluca Galassi, il centrale dell’Italvolley campione del mondo e della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Il 28enne pallavolista è stato operato all'Ieo di Milano per un tumore a un testicolo. “C'è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me – il messaggio social di Galassi - . Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo. Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli”

"Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo. Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi", ha aggiunto.

 
