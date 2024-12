Carrara e Magliano, firme d'autore sul Trail del Ciapà 2024

Una pietra miliare (il termine “Ciapà” sta proprio per pietra) del trailrunning alle porte dell’inverno, ma soprattutto una valida alternativa alle ben più fredde e umide prove di questa disciplina sulle montagne delle altre regioni dell’Italia settentrionale, tanto da richiamare (oltre ai trailrunners local) molti amatori da fuori Liguria ma anche alcuni top runners, a partire da Luca Carrara e Camilla Magliano. Questo è in estrema sintesi il Trail del Ciapà. L’esperto atleta di Scanzorosciate (in provincia di Bergamo) ha vinto la 30 chilometri di cartello tra gli uomini (1200 metri D+), la fortissima skyrunner azzurra from Torino è scesa in Liguria praticamente “last minute” e ha fatto il vuoto in gara-donne, fermandosi solo… alle porte del podio o “su” di lì, quinta(!) di una classifica assoluta da 138 finisher. Noblesse oblige, non c’è che dire!