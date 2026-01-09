Milan: Leao, Fulkrugg e un ritorno al passato. Ma c'è posto per Saelemaekers?

E' difficile immaginarsi un cambio di rotta da parte dell'ex Juve, ma non si può non notare come il Milan abbia decisamente aumentato la propria pericolosità offensiva con il passaggio al 433. Fullkrug, comunque alla ricerca della forma migliore, sa stare meglio in mezzo all'area e a contatto con i centrali avversari di quanto non sappia fare Leao che, al contrario, diventa decisamente più pericoloso quando, sull'out sinistro, ha la possibilità di puntare nell'uno contro uno l'avversario in campo aperto. Pulisic, che sa muoversi bene in ogni zona della trequarti, è un po' un discorso a sé stante, ma certamente è un giocatore cui non si può rinunciare. E allora? Allora come contro il Genoa il sacrificato diventa Saelemaekers, punto però fondamentale di equilibrio di tutta la squadra.



Di fatto pensare che Allegri cambi prospettiva è molto azzardato, ma certo è che le opzioni a sua disposizione sono decisamente aumentate con l'arrivo di Fullkrug e che il tedesco non potrà essere sempre utilizzato come carta della disperazione quando sarà necessario mettere chili nell'area avversaria. Il 433, che Allegri non aveva considerato, è ora la pietra angolare tra un Milan che subisce poco e un Milan che poco costruisce in fase offensiva. E' una scelta, difficile, ma pur sempre una scelta. Non frutto dell'emergenza, ma lucida e consapevole. Ad Allegri il compito di farla, quando farla e come farla.