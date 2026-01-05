Soffia l'ora della Bora: la "Corsa" 2026 a Lemoine e Guidolin

Nicol Guidolin: "Le vittorie non sono mai scontate. Sono partita da favorita ma nulla è certo finché non si taglia il traguardo. I primi trenta chilometri non sono stati facilissimi per via di qualche problema fisico. Poi però ho trovato un buon ritmo, ho recuperato e ho finito meglio dello scorso anno. Quindi posso dirmi assolutamente soddisfatta della mia gara. Su distanze così lunghe conta sempre molto la testa. Dopo un po' fisicamente la stanchezza prevale ma se la testa c'è la gara la si porta comunque a casa e anche bene! Il momento più bello è molto semplicemente quando fa giorno e dal nulla all'improvviso la frontale non serve più. Io me ne sono resa conto un pò prima di Monrupino. Mi sono detta: 'Ah, è arrivata finalmente la luce'. È stato particolarmente bello. Adesso voglia fare qualche altra cento chilometri, in realtà il mio focus quest'anno è l'UTMB du Mont-Blanc. Sono già stata selezionata grazie ad una mia vittoria 2025. Quella sarà una cento miglia, una grande sfida: vedremo, se ce la faccio".