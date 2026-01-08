XTERRA in vista! Villacidro Skyrace tra storia e futuro

Ci sono legami che nemmeno lo scorrere imperturbabile degli anni riesce a cancellare. Connessioni profonde che restano sospese nell’aria, in attesa del momento giusto per rinascere e rifiorire, portando frutti che hanno il profumo dello sport e il sapore di amicizia e condivisione. Nell'anno appena iniziato Villacidro e XTERRA tornano ad incontrarsi lungo i sentieri più aspri, impervi e soprattutto affascinanti delle montagne del sud della Sardegna. Villacidro Skyrace entra nel calendario XTERRA Trail Run World Series, diventando ufficialmente evento qualificante per XTERRA Trail Run World Championship e riportando sull'isola uno dei brand outdoor internazionali più iconici. La data da segnare in agenda è quella di sabato 28 marzo, a metà strada tra la fine dell'inverno e le festività pasquali. Un ritorno targato ancora una volta ASD Margiani che sa di destino, intrecciato con la memoria storica e al tempo stesso significativamente proiettato verso il futuro. L'ormai imminente apertura delle iscrizioni è fissata per giovedì 15 gennaio, cinque giorni dopo la conferenza di presentazione che avrà luogo alle 17.30 di sabato 10 presso il Caffé Letterario di Villacidro.