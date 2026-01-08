XTERRA in vista! Villacidro Skyrace tra storia e futuro

L'evento pioniero della corsa in natura della Sardegna si ricollega alle sue originidi Stefano Gatti
© XTERRA Villacidro Skyrace Ufficio Stampa
Ci sono legami che nemmeno lo scorrere imperturbabile degli anni riesce a cancellare. Connessioni profonde che restano sospese nell’aria, in attesa del momento giusto per rinascere e rifiorire, portando frutti che hanno il profumo dello sport e il sapore di amicizia e condivisione. Nell'anno appena iniziato Villacidro e XTERRA tornano ad incontrarsi lungo i sentieri più aspri, impervi e soprattutto affascinanti delle montagne del sud della Sardegna. Villacidro Skyrace entra nel calendario XTERRA Trail Run World Series, diventando ufficialmente evento qualificante per XTERRA Trail Run World Championship e riportando sull'isola uno dei brand outdoor internazionali più iconici. La data da segnare in agenda è quella di sabato 28 marzo, a metà strada tra la fine dell'inverno e le festività pasquali. Un ritorno targato ancora una volta ASD Margiani che sa di destino, intrecciato con la memoria storica e al tempo stesso significativamente proiettato verso il futuro. L'ormai imminente apertura delle iscrizioni è fissata per giovedì 15 gennaio, cinque giorni dopo la conferenza di presentazione che avrà luogo alle 17.30 di sabato 10 presso il Caffé Letterario di Villacidro.
© XTERRA Villacidro Skyrace Ufficio Stampa
Tutto ebbe inizio nel 2004
XTERRA approdò per la prima volta in Sardegna ormai ventidue anni fa con il suo format originale: l’XTERRA Off-Road Triathlon. Atleti provenienti da tutto il pianeta si ritrovarono nel sud dell'isola per scoprire "a tutto campo" una terra autentica e selvaggia, capace di sorprendere i suoi ospiti con la natura e nella stessa misura con il senso di accoglienza e di fratellanza offerto a pieni mani dalla sua popolazione.
© XTERRA Villacidro Skyrace Ufficio Stampa
Il massiccio del Monte Linas divenne in tempi brevissimi il simbolo perfetto della filosofia XTERRA: territorio e scenario unici nel loro genere, prove sportive multidisciplinari dal carattere estremo e uno stile di vita fondato appunto su amicizia, condivisione e connessione tra persone di Paesi diversi. Per diversi anni Villacidro è stata una tappa di riferimento nel panorama internazionale del triathlon offroad, capace di fondere valori di ospitalità, tradizione, cultura declinati all'interno del contesto di una delle competizioni più dure dell'intero circuito. Nel 2010 XTERRA lasciò la Sardegna: un addio che però non è mai stato davvero tale. Nel frattempo, il brand è cresciuto dando vita a XTERRA Trail Run, mentre a Villacidro l'ormai collaudatissima consuetudine allo sport in natura assumeva la forma di un nuovo percorso sportivo con la nascita di Villacidro Skyrace, un evento che edizione dopo edizione ha conquistato un posto di rilievo nel panorama internazionale dello skyrunning.
© XTERRA Villacidro Skyrace Ufficio Stampa
Il ritorno: 2026
Da anni gara amica di Sportmediaset, Villacidro Skyrace celebra quest'anno la sua nona edizione: un evento ormai maturo, solido e credibile, capace - grazie alla passione e all'ostinazione dei suoi fautori - di convincere i responsabili di XTERRA a tornare proprio dove tutto ebbe inizio. Un ritorno atteso e sentito dalla comunità locale, pronta ad accogliere nuovamente un brand che fa parte della sua anima sportiva.
Come anticipato, VSR 2026 by XTERRA è in calendario sabato 28 marzo 2026. Sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning (FISky), XTERRA Villacidro Skyrace abbraccia una nuova visione internazionale, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione e accendere i riflettori su una delle aree più affascinanti e incontaminate della Sardegna.
© XTERRA Villacidro Skyrace Ufficio Stampa
Tre gare, un unico grande palcoscenico
Il programma prevede tre distanze, pensate per atleti di ogni livello e ambizione:
La prova d'ingresso è XTERRA Santu Miali Fast Hike da dieci chilometri e 800 metri di dislivello positivo, ideale per chi si avvicina al trailrunning. Da non prendere sottogamba però! L'equazione distanza/dislivello parla chiaro e non concede alibi di sorta.
Oltre ad essere l'unica skyrace ufficiale della Sardegna, XTERRA Villacidro Skyrace (VSR) è la distanza intermedia e al tempo stesso la più classica del programma: ventuno chilometri e ben 1800 metri di dislivello positivo: una mezza maratona in natura davvero tagliata su misura per chi ha già dimestichezza con lo skyrunning e a maggior ragione per chi punta a spiccare un ulteriore passo in avanti e verso l'alto nella disciplina: magari proprio in direzione della prova clou dell'evento proposto da ASD Margiani.
XTERRA Linas Ultra Sky Marathon: è lei la regina della festa. 42 chilometri con 3000 metri D+, una prova dalle caratteristiche estreme che - richiestissima - torna in locandina a Villacidro proponendo agli skyrunners più tosti e senza compromessi una traccia di gara completamente rinnovata lungo i sentieri del Cammino di Santa Barbara e le antiche vie dei carbonai, nel cuore della storia mineraria del sudovest della Sardegna.
© XTERRA Villacidro Skyrace Ufficio Stampa
La voce degli organizzatori
Paolo Curridori, Marketing Manager VSR: "Oggi è un giorno di festa. Questo traguardo rappresenta la realizzazione di anni di lavoro, passione e sacrifici.Villacidro Skyrace è diventata un patrimonio per la comunità locale ed è sostenuta con entusiasmo da oltre duecento volontari che mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo. Siamo orgogliosi di aver coinvolto la Regione Sardegna-Assessorato allo Sport, che ha creduto nella nostra visione e supportato la candidatura VSR come evento qualificante per il Campionato del Mondo XTERRA Trail Run".
Nicolas Lebrun, Managing Director di XTERRA: "Tornare a Villacidro è una gioia immensa per me e per tutta la famiglia XTERRA. Qui ho costruito amicizie che durano da oltre vent’anni e questo luogo è stato fondamentale nella mia preparazione nell’anno in cui ho vinto il Campionato del Mondo alle Hawaii nel 2005. XTERRA è profondamente legata alla Sardegna, ma soprattutto a Villacidro. Siamo certi che questa gara diventerà una delle più attese e iconiche del circuito".
È proprio il caso di dire, con Paolo e Nicolas, che alcuni sentieri - prima o poi - riportano sempre a casa. A noi non resta che invitare da parte anche del comitato organizzatore di VSR i nostri lettori e gli appassionati di sky e trailrunning l'ultimo fine settimana di marzo a Villacidro, anche attraverso i resoconti e in racconti degli anni scorsi che trovate all'interno di questo articolo. Ne vale la pena e la fatica sportiva: la soddisfazione sarà impagabile!
© XTERRA Villacidro Skyrace Ufficio Stampa