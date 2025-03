Trail del Centenario Lovato, atto quarto: superclassico di inizio estate

“Nato nel 2022 per festeggiare il primi cento anni di Lovato Electric, il Trail del Centenario è per me la gara di casa. Fin dal primo anno ho sognato di poter fare una gara ultra, ma ho preferito, in accordo con l’amico Mario Poletti, affrontare le cose gradualmente, per arrivare davvero pronti al debutto nell’ultradistanza. Ora quel momento sembra finalmente arrivato. Organizzare una gara di 50 chilometri e -nella stessa giornata - altre due gare, su tracciati per buona parte differenti, non è una cosa banale. Sarà Mario con la sua Fly-Up Sport a fare da cabina di regia, come sempre, e questo per me (e per gli atleti in gara) è una garanzia di buona riuscita”. (Massimo Cacciavillani - AD Lovato Electric)