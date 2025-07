Chelsea, ufficiale Gittens dal Borussia Dortmund: contratto di 7 anni

Gittens è ufficialmente un giocatore del Chelsea, arriva dal Borussia Dortmund e firma un contratto di ben 7 anni. A svelare i dettagli lo stesso club londinese con una nota: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'acquisto di Jamie Gittens dal Borussia Dortmund: l'esterno ha firmato un contratto fino al 2032. Il ventenne arriva a Stamford Bridge dopo aver maturato una preziosa esperienza sia in Bundesliga che in UEFA Champions League, collezionando oltre 100 presenze con la squadra tedesca dal suo esordio. Ha anche collezionato presenze con la nazionale Under 21 inglese. Gittens si è trasferito in Germania dal Manchester City nel 2020 e si è rapidamente affermato come parte della prima squadra del Signal Iduna Park. Ha esordito verso la fine della stagione 2021/22, prima di brillare nella stagione successiva, segnando il suo primo gol da senior nell'agosto di quell'anno. Gittens ha giocato in modo prolifico in Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, collezionando 20 presenze e segnando tre gol. La stagione successiva, ha contribuito con 10 gol in 34 presenze in tutte le competizioni. Gittens ha continuato a stupire per il Dortmund durante la stagione 2024/25, segnando 17 gol in tutte le competizioni, prima di giocare per la squadra tedesca nella Coppa del Mondo per club FIFA. A suo agio su entrambe le fasce, Gittens aggiunge ulteriore esperienza di alto livello alla squadra del Chelsea".