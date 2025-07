LUT Lavaredo Ultra by UTMB: D-Day, Dolomiti a stelle e strisce con Dhiman e Dauwalter

Non bisogna dimenticare che - per essere al via a Cortina, la campionessa del Team Salomon aveva scelto di rinunciare alla Western States, da lei vinta due volte e della quale detiene il record. Alle sue spalle la connazionale Alyssa Clark (Team On) che ha la sua prova con un ritardo dalla vincitrice prossima alla mezz'ora (29 minuti e 11 secondi). Terzo gradino del podio per la polacca Karolina Wierzchowiak (Trail is Our Way).