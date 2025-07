Chebet prima donna nella storia ad abbattere la barriera dei 14 minuti nei 5.000 metri. Kipyegon migliora il suo primato dei 1.500

C'era grande attesa per i 100 metri maschili, con il giamaicano vice campione olimpico Kishane Thompson che si presentava forte del suo nuovo personale di 9"75, realizzato la settimana scorsa a Kingston in Giamaica, e il velocista caraibico non ha deluso anche se è apparso un po' troppo rigido negli ultimi metri della prova vinta in ogni caso facilmente in 9"85, mentre ha mostrato un'ottima condizione il britannico Zharnel Hughes secondo in 9"91 davanti allo statunitense Trayvon Bromell terzo in 9"94.