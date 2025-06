Western States Endurance Run: Olson vince davanti a Myers e Kilian

Per Kilian la grande classica americana era il secondo grande appuntamento stagionale dopo il Chianti Ultra Trail by UTMB di inizio primavera, dove il nostro si era presentato proprio per strappare il pass per la WSER, conquistando il secondo gradino del podio alle spalle di Jim Walmsley (quattro volte vincitore tra il 2018 e il 2024) e davanti al francese Vincent Bouillard, lui invece in gara ma costretto all'abbandono a tre quarti della distanza.