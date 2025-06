Giro Podistico di Castelbuono: di corsa verso il centenario

Piazza Margherita (partenza) – via Roma – via Mario Levante – piazza S. Francesco – via Cavour – via Vittorio Emanuele – piazza Matteotti – via Umberto I – piazza Margherita (arrivo). Dieci giri nel catino di Castelbuono, con lo spettacolare passaggio dalla fontana e la temibile salita “Mario Levante”, per un totale di 11 chilometri e 340 metri.