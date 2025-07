Europeo Vertical all'Aprica: doppietta Italia con Thedy e Broggi

A fare il bis della medaglia d'oro di Thedy al maschile è stata in gara-donne la piemontese (trapiantata a Pavia) Benedetta Broggi che ha completato in 42 minuti esatti la missione vittoria... e titolo europeo piazzandosi al venticinquesimo posto della classifica assoluta (82 gli atleti al traguardo della gara europea). Con una performance maiuscola, Broggi è riuscita a mettere in fila la elvetica Paola Stampanoni (al traguardo con 58 secondi di ritardo, ventottesima assoluta). Podio alto bis per l'Italia e terzo gradino anche in gara-donne appannaggio della Spagna con la medaglia di bronzo di Onditz Iturbe Arginzoniz, al traguardo in 44 minuti e 26 secondi (trentatreesima). Italia e Spagna insomma sono già in bagarre per la prima posizione nel medagliere e nella importantissima classifica per nazioni.