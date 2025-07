Spirito Kaizen: ASICS e La Thuile Trail insieme per il continuo miglioramento

Acronimo dell’antica frase latina Anima Sana In Corpore Sano, ASICS è da oltre settant'ani anni punto di riferimento globale nel mondo del running. Le sue tecnologie, sviluppate dal Research Institute of Sports Science di Kobe (in Giappone), supportano ogni giorno atleti e appassionati di ogni livello con scarpe, abbigliamento e accessori progettati per le più diverse esigenze sportive. La missione del brand è chiara: promuovere uno stile di vita sano, attivo, accessibile e inclusivo, contribuendo a un equilibrio armonico tra corpo e mente.