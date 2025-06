Monza Resegone 2025: notte di passione dall'Arengario alla Capanna

Le squadre che vi prendono parte hanno spesso nomi all'insegna della fantasia più sfrenata (al confine con la goliardia) ma l'impegno su asfalto prima e poi sentieri è molto serio! La 63esima edizione della Monza Resegone ha ancora una volta "acceso" una grande notte di sport e passione lungo i 42 chilometri che separano l’Arengario di Monza (nel centro storico del capoluogo di provincia brianzolo) dalla Capanna Alpinisti Monzesi, a 1170 metri di quota sul versante meridionale del Resegone, in provincia di Lecco. Oltre duecento squadre e più di seicento runners hanno preso parte all’edizione 2025 di sabato 21 giugno, al via dell'estate. Confermate la formula “Classic” per squadre da tre atleti e la nuova “Relay” (giunta alla sua seconda edizione) per staffette da tre frazioni. A raggiungere il traguardo sono state 129 terne del formato Classic e 47 staffette nel formato Relay. La cerimonia di premiazione si è poi tenuta giovedì 26 giugno presso il Polo Sportivo Rosmini di Monza ed ha rappresentato l'occasione per celebrare risultati sportivi, spirito di squadra e impegno di tutti i partecipanti lungo un itinerario affascinante che - attraversando l'operosa ma a tratti ancora verde Brianza - ha collegato uno storico monumento architettonico ad un rifugio prealpino tra i più amati e frequentati.