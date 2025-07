Brooks Cascadia 19: la storia continua e si rinnova

Un'estate tutta... in salita e la scarpa giusta per affrontarla! Brand leader nella corsa ad alte prestazioni, Brooks Running presenta Cascadia 19, l’ultima evoluzione del suo modello da trail più classico e al tempo stesso innovativo. Progettata per offrire stabilità, protezione e adattabilità, la nuova versione è dedicata a chi ama correre su sentieri tecnici, in ogni condizione e su ogni tipo di terreno. Con una struttura completamente rinnovata e materiali all’avanguardia, Cascadia 19 si prepara quindi a diventare la compagna ideale dell’estate per tutti gli appassionati di trailrunning, specialmente quelli più preparati e competitivi.