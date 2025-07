Atletica, Zenoni vittoriosa nei 1500 del Continental Tour di Poznan

Marta Zenoni conquista a Poznan in Polonia, nella tappa Silver del Continental Tour, un importante successo nei 1500 metri con il tempo di 4'02"10, poco sopra il suo recente personale di 4'01"52 realizzato nel corso del Golden Gala Pietro Mennea a giugno con cui aveva sfiorato di 2 centesimi il minimo per i mondiali, e proprio in tale ottica di partecipazione iridata la vittoria di questa sera è fondamentale per acquisire punti e posizioni nel ranking mondiale, strada alternativa per ottenere il pass dei campionati di Tokyo a settembre. La 26enne mezzofondista bergamasca precede nell'occasione la canadese Kate Current seconda con 4'03"06 e la tedesca Nele Wessel terza in 4'03"61, mentre è sesta l'altra azzurra Elena Bellò con 4'07"87. Nello stesso meeting terza posizione per Elena Carraro nei 100 ostacoli con 13"05 in finale dopo il 13"13, e infine quinto posto nell’asta per Simone Bertelli con la misura di 5,50.