Tutti vogliono Aston Martin, Alonso se la tiene stretta

Fa gola a molti ma Fernando Alonso se la tiene stretta. Lei è la Aston Martin e nel 2026 scenderà per la prima volta "firmata" Adrian Newey e spinta dalla power unit Honda. In prospettiva, una combinazione potenzialmente vincente che - appunto - attira su di sé le attenzioni futuribili di Max Verstappen, Charles Leclerc e - chissà, molto dipende dall'esito del loro quarto anno insieme in McLaren - il neo campione del mondo Lando Norris e il suo compagno di squadra Oscar Piastri. Anche perché Alonso - quarantacinque anni alla fine del prossimo mese di luglio - deve affrettarsi a tentare l'assalto al suo terzo titolo (i primi due risalgono ormai a due decenni fa, 2005 e 2006 con la Renault) o quantomeno alla sempre più elusiva trentatreesima vittoria: la più "recente" resta quella al Gran Premio di Spagna del 2013 con la Ferrari. Il trend degli ultimi anni non è particolarmente incoraggiante per il binomio Alonso-Aston Martin: dallo straordinario quarto posto finale del 2023 si è passati infatti al margine basso della top ten nelle ultime due stagioni. Le prospettive sono però incoraggianti e l'interesse di più di un top driver per il team di Silverstone ne è la prova tangibile.