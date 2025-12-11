Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
le parole

Pier Silvio Berlusconi: "Il mio sogno? La Serie A in chiaro su Canale 5"

Il vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe: "A oggi prospettiva quasi impossibile"

di Redazione
11 Dic 2025 - 12:24
© Mediaset

© Mediaset

Durante la conferenza stampa di fine anno, Pier Silvio Berlusconi ha svelato un desiderio ambizioso per il futuro di Mediaset: riportare il campionato italiano in chiaro sulle reti del Biscione.

Il vicepresidente e AD di Mfe - Media for Europe ha immaginato uno scenario suggestivo: "Il sogno, in una delle prossime aste per i diritti della Serie A, sarebbe che ci fosse una partita in chiaro. Tra noi e la Rai, voglio proprio vedere cosa succede. Sarebbe veramente tosta, ma sarebbe bellissimo avere una partita la domenica sera su Canale 5".

Un progetto che rivoluzionerebbe il palinsesto e la concorrenza televisiva, ma che si scontra con la dura realtà del mercato attuale. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha frenato subito gli entusiasmi con una chiosa realista: "A oggi, questa prospettiva sembra quasi impossibile".

mediaset
serie a
canale 5
pier silvio berlusconi

Ultimi video

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

01:01
CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

02:49
DICH BUONGIORNO POST 10/12 DICH

Buongiorno: "Ci è mancata energia, loro più bravi a concretizzare"

01:02
EVENTO MILAN FURLANI 10/12 DICH

Furlani: "Tra qualche anno ci sarà un altro stadio, noi qui abbiamo fatto la storia"

00:31
EVENTO MILAN VINCENZO VERGINE 10/12 DICH

Vergine: "Percorso difficile, fatto di sacrifici"

00:52
EVENTO MILAN ALLEGRI 10/12 DICH

Allegri: "Il calcio è passione e divertimento, importante avere dei sogni"

01:13
DICH GONZALES 10/12 DICH

Gonzalez: "Partita difficile, loro molto in forma. Si è visto contro il Real"

01:45
DICH ITALIANO PRE CELTA 10/2 DICH

Italiano: "Superare il primo turno è il nostro sogno, serve grande partita"

02:02
DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:10
Torino, Vagnati: "Anni intensi, ringrazio il presidente Cairo"
12:21
Zenga difende l'Inter: "Mai perso meritatamente. I big match? Solo sfortuna"
11:19
Inter-Liverpool, Zenga: "Rigore assurdo. Bastoni doveva fare come diceva Vicini"
10:02
Mondiale per Club 2029, il ranking aggiornato: Inter in vetta
09:00
Inter-Liverpool, beffa confermata dall'UEFA: "Il VAR non doveva intervenire"