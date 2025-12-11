Pier Silvio Berlusconi: "Il mio sogno? La Serie A in chiaro su Canale 5"

Il vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe: "A oggi prospettiva quasi impossibile"di Redazione
Durante la conferenza stampa di fine anno, Pier Silvio Berlusconi ha svelato un desiderio ambizioso per il futuro di Mediaset: riportare il campionato italiano in chiaro sulle reti del Biscione.
Il vicepresidente e AD di Mfe - Media for Europe ha immaginato uno scenario suggestivo: "Il sogno, in una delle prossime aste per i diritti della Serie A, sarebbe che ci fosse una partita in chiaro. Tra noi e la Rai, voglio proprio vedere cosa succede. Sarebbe veramente tosta, ma sarebbe bellissimo avere una partita la domenica sera su Canale 5".
Un progetto che rivoluzionerebbe il palinsesto e la concorrenza televisiva, ma che si scontra con la dura realtà del mercato attuale. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha frenato subito gli entusiasmi con una chiosa realista: "A oggi, questa prospettiva sembra quasi impossibile".