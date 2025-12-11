Icardi polemico: "A fine contratto via a testa alta, vi mancherò"

Mauro Icardi polemico sui social. L'argentino ha pubblicato una storia in risposta alle voci che in questi giorni stanno circolando in Turchia secondo cui il Galatasaray gli avrebbe comunicato la volontà di non rinnovargli il contratto in scadenza nel 2026: "Capisco che il mio nome 'vende' e che alcuni 'giornalisti' turchi vogliano far credere che il club mi abbia chiamato per informarmi del 'non-rinnovo' del mio contratto… ma non solo nessuno ha chiamato me, ma nemmeno il mio agente. Vogliono far passare per notizia qualcosa che NON è una notizia, visto che il mio contratto scade a giugno 2026, solo per coprire la sconfitta di ieri?", scrive il bomber in una storia Instagram.