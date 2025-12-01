FISky celebra i suoi campioni e lancia i grandi appuntamenti del 2026

Confermato dai lavori della convention delle società a Bergamo il trend di crescita del movimentodi Stefano Gatti
© Davide Ferrari
Dopo la fatica su creste e sentieri, le premiazioni, la festa e lo sguardo già rivolto al prossimo anno. Sabato 29 novembre presso la sede ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Bergamo si è svolta la convention di fine anno della Federazione Italiana Skyrunning (FISky). L’incontro si è aperto con il saluto del Presidente Fabio Meraldi che ha evidenziato come il 2025 abbia confermato un trend di crescita sia nella qualità sia nel numero delle iniziative e dei partecipanti all’interno del movimento. L’incontro ha anche rappresentato l’occasione per fare il punto sulle attività federali, presentare in anteprima i calendari 2026 e celebrare gli atleti della Nazionale e le società che si sono maggiormente distinte in termini di risultati ottenuti nel corso della stagione.
© Davide Ferrari
Ad aprire i lavori è stato l'intervento di Paolo Franco (Assessore a Casa e Housing sociale di Regione Lombardia) che ha sottolineato lo sforzo delle associazioni sportive non solo nell’organizzazione gare, ma soprattutto nel mantenere vivo lo spirito autentico della montagna: “Chi corre in montagna non è solo sportivo, è gente sana, determinata e rispettosa della natura e delle regole. La corsa in montagna è sacrificio, passione e amore per il proprio territorio. È un modo di vivere che educa al limite, ma anche alla bellezza del silenzio e del paesaggio. Ogni salita affrontata è un traguardo conquistato dentro e fuori. Grazie a FISky per la costante promozione di questi valori e per il sostegno ad uno sport che fa bene al corpo, ma soprattutto all’anima".
Lo stesso pensiero è stato condiviso da Paolo Valoti, padrone di casa in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo saldamente diretta dal Presidente Giorgio Sonzogni. Valoti ha ricordato come lo sport sia una scuola di vita e di impegno nella comunità, sottolineando la responsabilità di chi ricopre ruoli guida nel motivare i giovani a coltivare e custodire i valori della montagna.
© Davide Ferrari
È toccato poi al Past President di FISky Giulio Sergio Roi prendere la parola per illustrare le statistiche relative all’attività 2025. Il calendario federale ha contato oltre cento gare (109 per la precisione), tutte sostenute da garanzie assicurative e misure di sicurezza sui percorsi. Roi ha sottolineato come FISky presti grande attenzione a questi aspetti, citando ad esempio il corso per la formazione dei nuovi direttori di percorso appena concluso. Dalla lettura dei dati sono emersi alcuni spunti pratici per gli organizzatori dei singoli eventi. La disciplina dello skyrunning continua a crescere, mentre permane un divario di genere tra gli atleti, suggerendo la possibilità di incentivare la partecipazione femminile nelle competizioni giovanili e con percorsi con distanze più corte. Roi ha inoltre presentato il ranking annuale degli atleti, strutturato in categorie basate sui record di gara. Il principio è quello che il miglioramento di un primato comporta automaticamente un innalzamento del livello della categoria, incentivando la crescita delle performance. Infine, il past president ha condiviso un ultimo suggerimento: la valutazione dell’alternanza biennale delle gare che si svolgono nello stesso fine settimana, per favorire una migliore distribuzione degli eventi e una maggiore partecipazione.
© Davide Ferrari
Grande soddisfazione è stata espressa dal Vicepresidente FISky e Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mattioli che ha sottolineato come il lavoro degli ultimi anni, volto alla valorizzazione dello skyrunning in Italia, abbia anche quest’anno prodotto risultati eccellenti. Particolarmente significativo è stato l’incremento costante delle Società affiliate FISky e il crescente numero di atleti che, scegliendo di partecipare alle competizioni del calendario federale tramite le società, dimostrano un autentico senso di appartenenza al movimento. A conferma di questo percorso di crescita, il lavoro della Federazione è sostenuto anche dal contributo prezioso degli sponsor CRAZY - Performance Mountainwear from the Italian Alps, MICO - Protection for Performance e NORTEC Micro Crampons, tutti e tre da diversi anni partners della Federazione Italiana Skyrunning. Mattioli ha anticipato i calendari agonistici 2026, già pubblicati sulla pagina web ufficiale FISky, con particolare attenzione al primo evento di stagione: la NORTEC SkySnow Running Cup. Il circuito invernale proporrà cinque gare e introdurrà una nuova formula di “gara affiliata” che, pur non facendo parte del calendario regolare, contribuirà al computo dei quattro migliori punteggi utili alla determinazione della classifica finale. Sono stati inoltre messi in evidenza gli appuntamenti di maggiore interesse federale per il 2026, tra i quali i Campionati Mondiali in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre a La Gomera (Isole Canarie) e i Campionati Mondiali Giovanili da venerdì 8 a domenica10 maggio in Croazia, oltre ai Campionati Italiani e ai prossimi raduni di selezione per le Nazionali Senior e Giovanili.
A seguire, il programma della convention si è allargato alla cerimonia di premiazione, con la consegna dei premi in denaro agli atleti della Nazionale che nel 2025 hanno portato l’Italia sul gradino più alto del podio ai Campionati Europei di Skyrunning e SkySnow: Benedetta Broggi, Cristian Minoggio, Daniel Thedy, Corinna Ghirardi, Luca Arrigoni, Marcello Ugazio, Roberta Jacquin, Margherita De Giuli, Lorenzo Rota Martir e Gianluca Ghiano.
© Davide Ferrari
Sono state premiate inoltre le dieci Società che si sono distinte per l’impegno nella diffusione della disciplina agonistica dello Skyrunning. Al vertice della classifica 2025 la società ASD Falchi Lecco: al Presidente Filippo Ugolini e a tutti gli atleti del team è stato riconosciuto l’impegno profuso negli ultimi anni nella costruzione di un gruppo unito, sempre partecipe con entusiasmo alle iniziative federali. Un riconoscimento speciale è stato inoltre assegnato alla società bergamasca Team Gaaren #BEaHERO, che si conferma come realtà capace di attrarre il maggior numero di atleti tesserati.
Regolamento e classifica per Società 2025:
© Davide Ferrari
Uno spazio della convention è stato dedicato al circuito Tuscany SkyTrail Tour con l’intervento di Giovanni Zorn, delegato per la Regione Toscana. Zorn ha presentato i risultati della prima edizione che ha visto quest'anno in calendario quattro manifestazioni per un totale di nove eventi e millecinquecento partecipanti e ha anticipato le novità per la seconda: il Trail del Galestro e il Doganaccia Vertical andranno ad inserirsi nel calendario 2026 che partirà ad aprile con l’Elba Trail per proseguire con l’Ultra Trail del Mugello, lo SkyTrail Tre Cime del Covigliaio e si concluderà a settembre con la Lunigiana SkyRace. Il circuito toscano rappresenta una testimonianza concreta della vitalità del movimento, unendo eventi che condividono lo stesso approccio etico verso la montagna e sottolineando il forte legame tra Federazione e Organizzatori.
La giornata si è conclusa con la tradizionale foto di gruppo di atleti, dirigenti e ospiti riuniti in un clima di festa e condivisione seguita da un rancio offerto dagli Alpini, momento conviviale che ha permesso a tutti i partecipanti di scambiarsi impressioni e celebrare insieme i risultati della stagione.