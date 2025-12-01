FISky celebra i suoi campioni e lancia i grandi appuntamenti del 2026

Grande soddisfazione è stata espressa dal Vicepresidente FISky e Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mattioli che ha sottolineato come il lavoro degli ultimi anni, volto alla valorizzazione dello skyrunning in Italia, abbia anche quest’anno prodotto risultati eccellenti. Particolarmente significativo è stato l’incremento costante delle Società affiliate FISky e il crescente numero di atleti che, scegliendo di partecipare alle competizioni del calendario federale tramite le società, dimostrano un autentico senso di appartenenza al movimento. A conferma di questo percorso di crescita, il lavoro della Federazione è sostenuto anche dal contributo prezioso degli sponsor CRAZY - Performance Mountainwear from the Italian Alps, MICO - Protection for Performance e NORTEC Micro Crampons, tutti e tre da diversi anni partners della Federazione Italiana Skyrunning. Mattioli ha anticipato i calendari agonistici 2026, già pubblicati sulla pagina web ufficiale FISky, con particolare attenzione al primo evento di stagione: la NORTEC SkySnow Running Cup. Il circuito invernale proporrà cinque gare e introdurrà una nuova formula di “gara affiliata” che, pur non facendo parte del calendario regolare, contribuirà al computo dei quattro migliori punteggi utili alla determinazione della classifica finale. Sono stati inoltre messi in evidenza gli appuntamenti di maggiore interesse federale per il 2026, tra i quali i Campionati Mondiali in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre a La Gomera (Isole Canarie) e i Campionati Mondiali Giovanili da venerdì 8 a domenica10 maggio in Croazia, oltre ai Campionati Italiani e ai prossimi raduni di selezione per le Nazionali Senior e Giovanili.