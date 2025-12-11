Sci alpino, Cdm: Gisin cade in prova discesa St. Moritz, via in elicottero ma cosciente

La due volte campionessa olimpica Michel Gisin è caduta violentemente nel corso della seconda prova di discesa libera di Coppa del Mondo in programma a St. Moritz ed è stata trasportata via dalla pista in elicottero. La sciatrice svizzera ha colpito le reti di sicurezza mentre viaggiava a oltre 110 km/h. Dalle immagini Gisin è apparsa cosciente, sdraiata a bordo pista con graffi e tagli sul viso durante l'intervento dei soccorritori. Alle ultime Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 Gisin ha vinto l'oro in combinata (già conquistato a PyeongChang 2018) e un bronzo in supergigante.