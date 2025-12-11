Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci alpino, Cdm: Gisin cade in prova discesa St. Moritz, via in elicottero ma cosciente

11 Dic 2025 - 15:49
© Getty Images

© Getty Images

La due volte campionessa olimpica Michel Gisin è caduta violentemente nel corso della seconda prova di discesa libera di Coppa del Mondo in programma a St. Moritz ed è stata trasportata via dalla pista in elicottero. La sciatrice svizzera ha colpito le reti di sicurezza mentre viaggiava a oltre 110 km/h. Dalle immagini Gisin è apparsa cosciente, sdraiata a bordo pista con graffi e tagli sul viso durante l'intervento dei soccorritori. Alle ultime Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 Gisin ha vinto l'oro in combinata (già conquistato a PyeongChang 2018) e un bronzo in supergigante.

Paura per Gisin: brutta caduta a St. Moritz

1 di 5
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Ultimi video

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

I più visti di Altri Sport

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:03
Milano-Cortina, De Sanctis: "Parlare di più del mondo paralimpico, è peculiare"
15:49
Sci alpino, Cdm: Gisin cade in prova discesa St. Moritz, via in elicottero ma cosciente
15:37
Milano-Cortina, Malagò: "Massima partecipazione a gare paralimpiche sarebbe prima medaglia"
14:33
Pallavolo, mondiale club donne: seconda vittoria per Scandicci
13:46
Ciclismo: Santini Cycling e Lidl-Trek presentano il nuovo kit ufficiale 2026