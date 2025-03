SkySnow Euro Championships: l'Italia sbanca Tarvisio

Spettacolo, fatica e medaglie sul fronte orientale… delle Alpi per gli SkySnow European Championships (SSEC) di Tavisio by ISF, la International Skyrunning Federation. I “nostri” sono stati abilissimi a sfruttare il fattore-casa per fare incetta di medaglie del metallo più prezioso. Protagonista assoluta della rassegna continentale (anzi, vera e donna-copertina della stessa) è stata Benedetta Broggi, oro sia nella specialità Vertical (davanti alla connazionale Corinna Ghirardi) che in quella Classic. Tra gli uomini inno di Mameli sul gradino più alto del podio per Daniel Thedy nella prova only-up e bis sulle stesse note musicali grazie a Lorenzo Rota Martin in quella Classic. A medaglia anche Tadei Pivk e Luca Del Pero, entrambi argento rispettivamente Vertical e Classic, Un sestetto-base di campioni da lustrarsi gli occhi e le medaglie! Oltre ad aver tagliato fuori la concorrenza continentale dalla... Gold Rush (la corsa all'oro), nostri hanno poi ulteriormente arrotondato e arricchito il bottino con altre medaglie nelle classifiche di combinata e in quella per nazioni.