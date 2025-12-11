Paura per Gisin: brutta caduta a St. Moritz

La sciatrice svizzera Michelle Gisin, due volte campionessa olimpica in carica di combinata alpina, é incappata in una brutta caduta durante un allenamento di discesa a St. Moritz ed è stata trasportata in elicottero in ospedale. La Federazione svizzera di sci non ha ancora reso nota una diagnosi. Sotto un cielo nuvoloso che limitava la visibilità, la trentaduenne di Obvaldo ha perso il controllo degli sci a oltre 100 km l'ora ed ha sfondato una rete di sicurezza. E' rimasta a lungo a bordo pista, senza perdere conoscenza. Gisin aveva deciso di concentrarsi sulle gare di velocità piuttosto che su quelle tecniche e avrebbe dovuto iniziare la sua stagione a St. Moritz con due discese, domani e sabato, seguite da un superG domenica. Ieri ha fatto segnare il miglior tempo tra le connazionali nella prima manche di allenamento, dominata dall'americana Lindsey Vonn.