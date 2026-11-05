Tra lago e montagna: Laveno SkyTrail forza mille, una prima volta da ricordare

Grande successo di partecipazione per il debutto in scena di Laveno SkyTrail-Trofeo Fondazione Varese Welcome: una grande giornata di sport - quella di domenica 1. novembre - che ha portato centinaia di atleti a scoprire uno degli scenari più suggestivi del territorio varesino, le cui montagne si affacciano direttamente sulle acque del Lago Maggiore. Sono stati oltre mille i partecipanti totali alle quattro prove della manifestazione organizzata sulla sponda orientale del Verbano da ASD Campo dei Fiori Outdoor con il sostegno di Fondazione Varese Welcome in qualità di main partner. Un risultato importante per un evento al suo debutto, che ha saputo conquistare fin da subito l’interesse degli appassionati di trailrunning, corsa in montagna e running su strada. Dai ripidi sentieri del Sasso del Ferro e dei Pizzoni di Laveno fino alle vie del centro di Laveno Mombello e al lungolago, gli atleti hanno vissuto una giornata capace di coniugare agonismo, bellezza del paesaggio e partecipazione popolare. Allestito nell’area del porto turistico di Laveno, il villaggio gara ha rappresentato per l'intero fine settimana il punto d’incontro di atleti, accompagnatori, volontari e visitatori, contribuendo a creare un’atmosfera di festa che ha coinvolto anche le attività e le realtà del territorio.