Brambilla e Bosia, B&B vista lago alla Bellagio Skyrace

"Siamo soddisfatti dello svolgimento di questa dodicesima edizione. Abbiamo avuto una splendida giornata e abbiamo assistito a gare combattute, con atleti arrivati da sedici nazioni per correre sui nostri sentieri. Bellagio Skyrace è cresciuta negli anni grazie al lavoro di tante persone e alla collaborazione con le realtà del territorio. Un ringraziamento va a tutti i volontari, le associazioni, l’amministrazione comunale, gli sponsor e quanti ci hanno aiutato nell’organizzazione. Sono loro che ci permettono di portare avanti questa manifestazione e di accogliere ogni anno gli atleti a Bellagio".