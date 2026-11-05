Venezia, Nicola: "Con l'Udinese servono coraggio ed equilibrio"

05 Nov 2026 - 16:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Coraggio, equilibrio e continuità di risultati. Sono le parole d'ordine di Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Venezia e Udinese, che vedrà il ritorno al Penzo da avversario dell'ex tecnico arancioneroverde Paolo Zanetti. Un incrocio sul quale l'allenatore dei lagunari preferisce non soffermarsi: "Venezia è una piazza ambita, di ex ne arriveranno diversi e anche molto importanti. L'avversario ha cambiato guida tecnica e può avere nuovi stimoli, ma mi concentro su quello che vogliamo fare noi". L'obiettivo è dare seguito alla prestazione contro il Como, segnata anche dalle polemiche per un episodio arbitrale. "La squadra ha avuto subito la consapevolezza di aver fatto un'ottima partita. Certi aspetti non possiamo controllarli e non perdiamo tempo a farlo. Abbiamo studiato cosa potevamo fare meglio, questo fa una squadra che vuole crescere", spiega Nicola, che invita a non sottovalutare i friulani: "L'Udinese è da trent'anni consecutivi in Serie A, è un mondo strutturato, una squadra molto fisica. Non ci saranno partite più abbordabili di altre". Per il tecnico la priorità resta consolidare i progressi difensivi, senza rinunciare a migliorare la fase offensiva. "Credo ciecamente nella capacità della squadra di sapersi difendere, che non vuol dire soltanto stare dietro la linea della palla. Dobbiamo imparare a passare da una fase all'altra più velocemente, aumentando il coraggio. La nostra priorità è essere efficaci e fare punti". Un percorso che richiede ancora lavoro: "In questo momento magari il passaggio chiave non lo facciamo con i tempi giusti. Sono convinto che arriveremo a farlo". Sul fronte della formazione sono possibili novità rispetto a Como. Potrebbe tornare tra i convocati Correia, reduce da due allenamenti con il gruppo, anche se Nicola ritiene che sarà valutabile al meglio solo dopo la sosta. Fiducia confermata anche a John Yeboah, partito dalla panchina nelle ultime due gare: "Sono molto contento di lui. Cambiando categoria bisogna concedere il tempo di adattarsi". Infine un appello ai tifosi, chiamati a sostenere la squadra in una sfida importante p (ANSA).

Ultimi video

02:01
Juve, altro esame

Juve, altro esame

01:43
CR7, un film per l'addio alla nazionale

CR7, un film per l'addio alla nazionale

01:54
Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

02:15
Allegri, che tracollo! È il momento più buio

Allegri, che tracollo! È il momento più buio

01:40
LIVE CRISI NAPOLI CON LANDONI DA OPORTO PER INFINITY 5/11 SRV

Napoli, tutti bocciati: squadra in ritiro

02:21
SPAZIO SABATINI SU CRISI NAPOLI PER INFINITY 5/11 SRV

Bufera Napoli, Sabatini: "Spogliatoio da ricompattare"

01:29
LIVE ULTIME MILAN DA PIAZZA DUOMO CON RAIMONDI PER INFINITY 5/11 SRV

Milan, le ultime verso il Ferencvaros

01:02
LIVE SUPERCOMO CON GOZZO DALLE RIVE DEL LARIO PER INFINITY 5/11 SRV

Super Como, le reazioni dal lago

01:20
LIVE ULTIME JUVE DALL'OLANDA CON BALZARINI PER INFINITY 5/11 SRV

Juve, le ultime dall'Olanda verso l'Az

01:49
SPAZIO SABATINI SUL COMO DELLE MERAVIGLIE PER INFINITY 5/11 SRV

Como spettacolo, Sabatini: "Come il Milan di Sacchi e Berlusconi"

01:26
CR7, fine di un'era: è addio al Portogallo

CR7, fine di un'era: è addio al Portogallo

01:17
Nazionale, Mancini aggiunge talento e gioventù

Nazionale, Mancini aggiunge talento e gioventù

01:37
Atalanta, così non va

Atalanta, così non va

02:00
Milan, ora i punti: rossoneri al bivio europeo

Milan, ora i punti: rossoneri al bivio europeo

01:58
Yildiz, ci siamo: a metà dicembre in campo

Yildiz, ci siamo: a metà dicembre in campo

02:01
Juve, altro esame

Juve, altro esame

I più visti di Calcio

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

DICH CHIVU SU CHAMPIONS PER SITO 2/11 DICH

Chivu: "Playoff o no, consapevoli della nostra forza e vogliamo andare avanti"

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:05
Il Cagliari in cerca di riscatto ma senza Obert, Nzola e Fadera
18:03
Conference League: le formazioni ufficiali di Atalanta-Kairat
17:53
Nations League, verso tutto esaurito al Meazza per Italia-Francia
Gianpietro Marchetti
17:51
Addio a Gianpietro Marchetti: ex Atalanta e Juve, giocò in Nazionale
Jesus de Miguel Alameda
17:50
La Liga, confermata la 12ª giornata: si giocherà regolarmente nel weekend nel ricordo di Jesús de Miguel