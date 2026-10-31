Golden Trail World Series: tris consecutivo per Elazzaoui, Florea si conferma

È stata però la statuaria Kolbeinsdottir a sfruttare al meglio la discesa per lanciare l’offensiva destinata a cambiare il corso della gara. L’islandese ha raggiunto Kimutai e, nella successiva salita verso Hyangjeokbong, è emersa come la principale rivale di Florea. Sui tecnici sentieri nel bosco, tra rocce irregolari e terreno insidioso, ha progressivamente ridotto il distacco fino a superare la rumena in prossimità della vetta. Le due hanno quindi affrontato insieme la seconda discesa verso il tempio. Le caratteristiche del percorso hanno trasformato la lotta per la vittoria in un continuo alternarsi al comando. I secondi faticosamente guadagnati sulle durissime salite potevano svanire rapidamente nelle discese tecniche, dove altre atlete riuscivano a recuperare terreno, dando vita a una gara particolarmente incerta e imprevedibile. Alle spalle delle due leader, Amariei ha riconquistato la terza posizione ai danni di Kimutai. Quest’ultima è poi caduta ed è stata superata anche dalla messicana Morales, vedendo così svanire le proprie speranze di conquistare la classifica generale. Anche Groeber è stata costretta al ritiro per problemi muscolari, dopo essere recentemente tornata alle competizioni in seguito alla frattura al polso subita sulla Grande Muraglia Cinese. Nemmeno Kolbeinsdottir è uscita indenne dal difficile tratto tecnico. L’islandese ha rischiato, è caduta, ma ha comunque raggiunto il chilometro diciassette con 35 secondi di vantaggio su Florea. Da lì iniziava lo sprint segment (un chilometri e cento metri, pendenza media del -7,7%) e caratterizzato da una spettacolare scalinata lungo il fiume. Kolbeinsdottir si è imposta ancora una volta, per un solo secondo più veloce di Florea. Con le altre contendenti ormai a oltre cinque minuti, la vittoria era diventata una sfida a due. Il vantaggio di Kolbeinsdottir è però durato poco: Florea ha nuovamente preso il comando nella transizione verso l’ultima grande salita a Chilbong. Le due atlete si sono alternate in testa nelle prime fasi di quella che si sarebbe rivelata l’ascesa decisiva: due chilometri e duecento metri con una pendenza media del 25,2%, tratti superiori al 40%, enormi gradini e rocce scivolose che in alcuni punti costringevano le atlete ad aiutarsi con le braccia per avanzare. Le difficoltà del terreno non hanno risparmiato nemmeno Morales, caduta dopo essersi già portata in terza posizione. È stato proprio qui che Kolbeinsdottir ha sferrato l’attacco decisivo.