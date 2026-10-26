Trofeo Vanoni Morbegno: Valchiese vince in rimonta, Snowdon Race Team tra le donne

© Davide Vaninetti
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A Morbegno il "mondiale delle foglie morte" regala ancora una volta spettacolo ed emozionidi Stefano Gatti
La sessantanovesima edizione del Trofeo Vanoni si chiude nel segno di SA Valchiese, protagonista di una rimonta da applausi sui britannici del Carnethy Hill Racing Team, vincitori nel 2025. Una giornata di grande sport - quella di domenica 25 ottobre a Morbegno, all'inizio della Valtellina - con 1064 concorrenti complessivi: 170 staffette maschili, 67 femminili e 420 giovani. Il clou nel pomeriggio con la sfida a tre elementi che ha infiammato il numerosissimo pubblico presente.