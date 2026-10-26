1 di 30
© Davide Vaninetti
© Davide Vaninetti
© Davide Vaninetti

© Davide Vaninetti

© Davide Vaninetti

MOUNTAIN RUNNING

Trofeo Vanoni Morbegno: Valchiese vince in rimonta, Snowdon Race Team tra le donne

A Morbegno il "mondiale delle foglie morte" regala ancora una volta spettacolo ed emozioni

di Stefano Gatti
26 Ott 2026 - 12:39
30 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La sessantanovesima edizione del Trofeo Vanoni si chiude nel segno di SA Valchiese, protagonista di una rimonta da applausi sui britannici del Carnethy Hill Racing Team, vincitori nel 2025. Una giornata di grande sport - quella di domenica 25 ottobre a Morbegno, all'inizio della Valtellina - con 1064 concorrenti complessivi: 170 staffette maschili, 67 femminili e 420 giovani. Il clou nel pomeriggio con la sfida a tre elementi che ha infiammato il numerosissimo pubblico presente. 

mountain running
trofeo vanoni
morbegno

Ultimi contenuti

Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks: in quarantamila sulle strade della Città Eterna

Stefano Gatti

Trofeo Vanoni Morbegno: Valchiese vince in rimonta, Snowdon Race Team tra le donne

Stefano Gatti
30

Trofeo Vanoni Morbegno: Valchiese vince in rimonta, Snowdon Race Team tra le donne

Stefano Gatti

Puglia Terra delle Gravine by UTMB: una seconda edizione... formato famiglia

Stefano Gatti

Valle dei Segni Wine Trail: Pedretti al fotofinish nella prova clou, Lamberti senza rivali tra le donne

Stefano Gatti

A cavallo del confine: Val Bregaglia Trail, gradini infiniti sulla rotta per Chiavenna

Stefano Gatti

Yeman Crippa, road to New York: 200 chilometri alla settimana e il segreto del riposo dopopranzo

Stefano Gatti

Tra lago e montagna: Morissolo Vertikal, vincono Thedy e Minetti

Stefano Gatti

Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks: in quarantamila sulle strade della Città Eterna

Stefano Gatti