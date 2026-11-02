Vertical Tube Villeneuve, gran finale per la Coppa Italia Giovani FISky

A Villeneuve, in provincia di Aosta, la finale della Coppa Italia Giovani YOUTH A e B supported by MICO premia Tommaso Fea e Lisa Curti, Elias Sangalli e Giulia Framarin. La gara assoluta va a Daniel Thedy e Noemi Junod. Thierry Cretier (APD Pont-Saint-Martin) e Lisa Curti (Team Marguareis) nella YOUTH A, Semmi Mortara (ASD Atletica Sandro Calvesi) e Giulia Framarin (APD Pont-Saint-Martin) nella YOUTH B sono i Campioni Italiani Vertical YOUTH 2026. I titoli sono stati assegnati sabato 31 ottobre a Villeneuve (AO) dal VTV Vertical Tube Villeneuve, la gara di sola salita che l’ASD Runners Villeneuve di Gloriana Pellissier e Massimo Junod organizza lungo le condotte forzate della centrale di Chavonne: un chilometro e 900 metri per 650 metri di dislivello positivo. La sesta edizione ha chiuso anche la Coppa Italia Giovani YOUTH A e B supported by MICO, richiamando trecento atleti (numero in crescita rispetto al 2025) con tantissimi ragazzi al via. Manca invece ancora una tappa alla chiusura del circuito federale riservato ai grandi.