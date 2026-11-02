Vertical Tube Villeneuve, gran finale per la Coppa Italia Giovani FISky
Ultimi appuntamenti della lunga stagione di gare only-up sancite dalla Federazione Italiana Skyrunningdi Stefano Gatti
© Fabio Réan
A Villeneuve, in provincia di Aosta, la finale della Coppa Italia Giovani YOUTH A e B supported by MICO premia Tommaso Fea e Lisa Curti, Elias Sangalli e Giulia Framarin. La gara assoluta va a Daniel Thedy e Noemi Junod. Thierry Cretier (APD Pont-Saint-Martin) e Lisa Curti (Team Marguareis) nella YOUTH A, Semmi Mortara (ASD Atletica Sandro Calvesi) e Giulia Framarin (APD Pont-Saint-Martin) nella YOUTH B sono i Campioni Italiani Vertical YOUTH 2026. I titoli sono stati assegnati sabato 31 ottobre a Villeneuve (AO) dal VTV Vertical Tube Villeneuve, la gara di sola salita che l’ASD Runners Villeneuve di Gloriana Pellissier e Massimo Junod organizza lungo le condotte forzate della centrale di Chavonne: un chilometro e 900 metri per 650 metri di dislivello positivo. La sesta edizione ha chiuso anche la Coppa Italia Giovani YOUTH A e B supported by MICO, richiamando trecento atleti (numero in crescita rispetto al 2025) con tantissimi ragazzi al via. Manca invece ancora una tappa alla chiusura del circuito federale riservato ai grandi.
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Tra i ragazzi della YOUTH A Cretier vince in 24'58", con 37 secondi su Ivan Imboden (ASD Cairasca) e un minuto e 21 su Christian Ropele (ASD Atletica Sandro Calvesi), terzo in 26'19". Curti si conferma sulla salita dove un anno fa aveva conquistato lo stesso titolo. La portacolori del Team Marguareis chiude in 31'39" e precede di 47 secondi Camilla Barnes (Barnes Trail and Road ASD), seconda in 32'26".
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Nella YOUTH B Mortara, campione YOUTH A nel 2025, cambia categoria e si tiene il tricolore con una prova da assoluto: 21'53" e terzo posto nella classifica generale. Per il secondo posto la sfida è tra Cristian Gabriele Pivot (ASD Atletica Sandro Calvesi), compagno di squadra di Mortara, ed Elias Sangalli (100% Anima Trail): Pivot chiude in 24'50", Sangalli in 24'51". Framarin ferma il cronometro in 30'36", quattordicesima tra tutte le donne in gara e più veloce delle atlete YOUTH A.
Podio maschile YOUTH A
Thierry Cretier (APD Pont-Saint-Martin) 00:24:58
Ivan Imboden (ASD Cairasca) 00:25:35
Christian Ropele (ASD Atletica Sandro Calvesi) 00:26:19
Podio femminile YOUTH A
Lisa Curti (Team Marguareis) 00:31:39
Camilla Barnes (Barnes Trail and Road ASD) 00:32:26
Podio maschile YOUTH B
Semmi Mortara (ASD Atletica Sandro Calvesi) 00:21:53
Cristian Gabriele Pivot (ASD Atletica Sandro Calvesi) 00:24:50
Elias Sangalli (100% Anima Trail) 00:24:51
Podio femminile YOUTH B
Giulia Framarin (APD Pont-Saint-Martin) 00:30:36
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Con la prova di Villeneuve si è chiusa la Coppa Italia YOUTH A e B supported by MICO, partita a marzo da Carvico, in provincia di Bergamo. Nella YOUTH A maschile Tommaso Fea (Barnes Trail and Road ASD) difende il primato per nove punti, 495 contro 486: Samuele Gygax ne recupera 87 sabato ma resta secondo, Daniel Guizzardi (Valtellina Wine Trail) è terzo a 453. Curti la vince per il secondo anno di fila con 750 punti (il massimo possibile). Un bottino frutto di cinque vittorie, davanti a Barnes (678) e a Vinyet Posa Anguita (117). Sangalli bissa il successo del 2025 nella YOUTH B maschile con 732 punti, su Pietro Fornelli (ASD Baudenasca, 606) e Pivot, terzo a 591. Framarin unisce al titolo italiano anche la Coppa YOUTH B femminile con 282 punti, davanti ad Alyssa Brizio (ASD Caddese, 150) e Aurora Gerosa (117).
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I numeri di Villeneuve confermano una tendenza che FISky registra di stagione in stagione: i ragazzi che si avvicinano allo skyrunning aumentano ogni anno, e dietro ciascuno di loro c’è una società che li segue sul territorio. Lo raccontano anche i podi di sabato. ASD Atletica Sandro Calvesi porta tre atleti sul podio tricolore con Mortara, Pivot e Ropele, APD Pont-Saint-Martin vince due titoli con Cretier e Framarin, Barnes Trail and Road ASD si aggiudica la Coppa YOUTH A maschile con Fea e piazza Barnes al secondo posto in quella femminile. Tre dei quattro nuovi campioni (Curti, Cretier e Framarin) avevano già vestito l’azzurro a maggio ai Campionati Mondiali Giovanili di Makarska (Croazia).
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In campo assoluto vince Daniel Thedy (APD Pont-Saint-Martin). Il campione italiano Vertical 2026 si impone in 19'40": secondo un anno fa a undici secondi dal vincitore, stavolta lascia Stefano Gerbaz a 1'49". Terzo Mortara, con un secondo su Andrea Gorret (21'54"), quinto Matteo Lora (22'19"). Al femminile Noemi Junod si aggiudica con il tempo di 24'51" il gradino più alto del podio, prevalendo per due minuti e mezzo su Federica Barailler (27'22"), davanti a Christine Vicquéry (28'09"), Alice Da Canal (28'32") ed Evi Garbolino (28'44"). Per Junod, figlia degli organizzatori e quinta nel 2025, è la vittoria nella gara di casa.
Podio maschile assoluto
Daniel Thedy (APD Pont-Saint-Martin) 00:19:40
Stefano Gerbaz 00:21:29
Semmi Mortara (ASD Atletica Sandro Calvesi) 00:21:53
Podio femminile assoluto
Noemi Junod 00:24:51
Federica Barailler 00:27:22
Christine Vicquéry 00:28:09
Archiviata la stagione giovanile, il calendario FISky 2026 si chiude domenica 8 novembre ad Acquasanta - Mele (GE) con il Vertical Punta Martin, appuntamento finale di CRAZY Vertical Italy Cup.