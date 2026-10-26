Trail del Monte Casto: Nicola e Mandrile si prendono la marathon, la mezza è di Gazzetto e Ghelfi

“La giornata è stata spettacolare, i colori dell’autunno in questo momento sono fantastici. I commenti positivi degli atleti appena tagliato il traguardo ci rendono molto felici, visto che dietro ad un evento così ci sono mesi di lavoro. Il famoso nostro 'terzo tempo' anche oggi ha funzionato alla grande. Vogliamo ringraziare i tanti volontari che hanno dato una grande mano affinché tutto funzionasse e allo stesso tempo le tantissime persone che erano sul percorso a fare il tifo. Un grazie particolare a Kailas Fuga e a Menabrea che è sempre stata al nostro fianco sin dall’inizio e ha contribuito a far diventare l’evento una vera e propria festa. Non possiamo dimenticare Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Regione Piemonte e il Comune di Andorno che è molto collaborativo e ci permette di far crescere al meglio la manifestazione”.