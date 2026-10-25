Puglia Terra delle Gravine by UTMB: una seconda edizione... formato famiglia

Nella gara femminile si è imposta la britannica Jemima Farley, davanti alle italiane Camilla Rizzardi e Sofia Demetz. Anche per Sofia è stato il secondo podio del weekend: sabato aveva vinto la 10K femminile in 42 minuti e 47 secondi, facendo registrare il terzo tempo assoluto, alle spalle di appena due uomini. Domenica è tornata al traguardo tra le prime tre donne, questa volta dopo 35 chilometri. Il bilancio dei due fratelli è dunque di tre vittorie e un terzo posto: due primi posti per Samuel, un successo e una terza posizione per Sofia. Un risultato che, insieme al podio condiviso dalle gemelle Dematteis nella 140K, ha dato un carattere particolare a questa seconda edizione. La gara era partita questa mattina da Piazza IV Novembre a Ginosa, attraversando il territorio del villaggio rupestre di Rivolta e le campagne dell'entroterra ionico, lungo un tracciato di 35 chilometri e 350 metri di dislivello positivo.