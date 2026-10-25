Puglia Terra delle Gravine by UTMB: una seconda edizione... formato famiglia
Cinque distanze e tante storie da vivere e raccontare nel bilancio di un evento dal carattere sempre più internazionaledi Stefano Gatti
© Puglia by UTMB Ufficio Stampa
Dimensione sempre più internazionale per Puglia Terra delle Gravine by UTMB, quarto e ultimo passaggio in Italia nell'arco dell'anno solare del calendario di UTMB World Series. Un belga sul gradino più alto del podio della prova ultra da centoquaranta chilometri, due spagnoli vincitori di quella da ottantacinque chilometri. Doppietta familiare tutta italiana invece sul podio femminile della distanza più lunga. La seconda edizione di Puglia Terra delle Gravine by UTMB (sabato 24 e domenica 25 ottobre) ha riunito al campo base di Castellaneta Marina oltre duemila runners da una settantina di Paesi sui sentieri dell'entroterra ionico.
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IL BELGA NICOLAS THOMAS VINCE LA 140KM. ENRICA DEMATTEIS PRIMA TRA LE DONNE, TERZA LA GEMELLA LUISA
A firmare la prestazione più netta della prima giornata di gare è stato Nicolas Thomas. Il belga ha vinto la 140KM I Sassi di Matera con il tempo finale di dodici ore, 15 minuti e 45 secondi lasciando il francese Alex Molin Pradel (secondo classificato) ad oltre un'ora e quaranta minuti di distanza. Terzo gradino del podio per l'altro trailrunner belga Loïc Lemaître. Il vincitore Thomas era partito per la sua avventura vincente venerdì 23 ottobre alle nove di sera da Piazza Pascoli a Matera insieme, alla testa di un plotone da oltre duecento atleti. Davanti a loro una lunga traversata notturna attraverso due regioni, tra sentieri rupestri, gravine, campagne e tratti tecnici, prima dell'arrivo sulla costa ionica.
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Tra le donne vittoria di Enrica Dematteis in quindici ore, 49 minuti e 20 secondi davanti alla norvegese Miriam Myhren Bouchleh, staccata di oltre due ore. A completare il podio femminile è stata Luisa Dematteis, gemella della vincitrice, terza in diciassette ore, 38 minuti e 31 secondi. Un risultato particolare per le due atlete italiane, capaci di conquistare insieme il primo e il terzo posto nella prova più lunga della manifestazione.
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85KM: LA SPAGNA VINCE SIA TRA GLI UOMINI SIA TRA LE DONNE
Parla spagnolo la 85km Le Maioliche di Laterza, partita sabato alle otto e trenta del mattino da Piazza Plebiscito a Laterza. In gara uomini la vittoria è andata a Claudio Diaz Castan, che ha coperto la distanza in sette ore, 28 minuti e 30 secondi. Come sulla ultradistanza, anche in questo caso nessun italiano sul podio. Sul secondo e sul terzo gradino sono infatti saliti nell'ordine il francese Brieuc Huck e il belga Seppe Odeyn.
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Viene dalla Spagna anche la vincitrice in campo femminile: si tratta di Claudia Tremps che ha chiuso la missione vittoria in otto ore, 24 minuti e 53 secondi. Alle sue spalle Barbora Zavodnik dalla Repubblica Ceca. Nuovo clean sweep da oltre confine con il terzo posto della polacca Justyna Kocon, che l'ha spuntata per trenta solidi sulla connazionale Magdalena Sznigir, quarta classificata. La gara ha condotto gli atleti dalla Gravina di Laterza, uno dei canyon più imponenti del territorio, attraverso l'entroterra pugliese fino al mare di Castellaneta Marina. Un percorso di 85 chilometri e duemila metri di dislivello positivo, nel quale alle difficoltà della distanza si aggiungono le caratteristiche di un terreno che alterna roccia, sentieri e lunghi tratti da correre.
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10KM: I FRATELLI DEMETZ CONQUISTANO LA COSTA VERDE TRAIL, SOFIA TERZA ASSOLUTA
Partita alle cinque del pomeriggio di sabato 24 ottobre dal quartier generale di Castellaneta Marina, La 10KM Costa Verde Trail ha fatto registrare una clamorosa doppia vittoria in formato famiglia. A salire sul podio alto di gara uomini con il tempo finale di 38 minuti e 41 secondi è stato Samuel Demetz, mentre la sorella Sofia ha vinto tra le donne in 42 minuti e 47 secondi centrando anche uno straordinario terzo posto assoluto. Un risultato che acquista ancora più valore in ragione delle caratteristiche del percorso tra la pineta costiera e la spiaggia, con il particolare sforzo richiesta dalla corsa sulla sabbia. Dopo il primo e il terzo posto delle gemelle Enrica e Luisa Dematteis nella 140KM, anche la distanza più breve regala così un risultato che unisce sport e legami familiari, con due fratelli protagonisti della stessa gara. Sul podio con la famiglia Demetz i due francesi Nicolas Guillot e Ludovic Delacroix tra gli uomini, la britannica Madeleine Baptista e la polacca Julia Polanska tra le donne.
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SAMMY ROTICH CHELANGAT E ANAÏS GUILLOT NELLA 50K, DUE ITALIANE SUL PODIO FEMMINILE
La giornata conclusiva di domenica 25 ottobre si è aperta con le partenze della 50K Castellaneta Underground Trail, 50 chilometri e 1000 metri di dislivello positivo, da Castellaneta verso Castellaneta Marina. La gara maschile ha visto imporsi il keniano Sammy Rotich Chelangat, che ha tagliato il traguardo in 3h37'27". Alle sue spalle l'elvetico Roberto Delorenzi e il britannico Ben Rothery.
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Tra le donne la vittoria è andata alla francese Anaïs Guillot, che ha concluso la prova in quattro ore e quindici minuti esatti, precedendo due italiane: Elisa Desco e Roberta Jacquin. Per la campionesa bormina, già quinta nella 50K della prima edizione del 2025, un ritorno sullo stesso percorso coronato da un piazzamento sul podio. La gara ha attraversato i paesaggi delle gravine e dell'entroterra pugliese tra grotte, testimonianze rupestri, uliveti, macchia mediterranea e tratti legati all'antica Via Appia, prima dell'arrivo sulla costa ionica.
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SAMUEL DEMETZ FA IL BIS NELLA 35 K, SOFIA CONQUISTA IL SECONDO PODIO
È arrivata dalla 20K Ginosa Rivolta Trail, disputata sulla distanza effettiva di 35 chilometri, una delle notizie più significative dell'ultima giornata. L'italiano Samuel Demetz ha conquistato la vittoria in due ore, 14 minuti e quattro secondi davanti al francese Guenael Oliviero e all'italiano Jacopo Turra. Per Demetz si tratta del secondo successo in due giorni, dopo la vittoria di sabato nella 10K Costa Verde Trail, conclusa in 38 minuti e 41 secondi.
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Nella gara femminile si è imposta la britannica Jemima Farley, davanti alle italiane Camilla Rizzardi e Sofia Demetz. Anche per Sofia è stato il secondo podio del weekend: sabato aveva vinto la 10K femminile in 42 minuti e 47 secondi, facendo registrare il terzo tempo assoluto, alle spalle di appena due uomini. Domenica è tornata al traguardo tra le prime tre donne, questa volta dopo 35 chilometri. Il bilancio dei due fratelli è dunque di tre vittorie e un terzo posto: due primi posti per Samuel, un successo e una terza posizione per Sofia. Un risultato che, insieme al podio condiviso dalle gemelle Dematteis nella 140K, ha dato un carattere particolare a questa seconda edizione. La gara era partita questa mattina da Piazza IV Novembre a Ginosa, attraversando il territorio del villaggio rupestre di Rivolta e le campagne dell'entroterra ionico, lungo un tracciato di 35 chilometri e 350 metri di dislivello positivo.
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UN WEEKEND INTERNAZIONALE PER LA TERRA DELLE GRAVINE
Con gli ultimi arrivi e le premiazioni a Castellaneta Marina si è conclusa la seconda edizione di Puglia Terra delle Gravine by UTMB, appuntamento del circuito internazionale UTMB World Series. Cinque gare e un unico traguardo sul Mar Ionio, con percorsi che hanno attraversato due regioni e mostrato agli atleti un territorio molto diverso da quello che viene abitualmente associato alla Puglia: canyon calcarei, insediamenti rupestri, antichi borghi, uliveti e campagne che si estendono fino alla costa. La presenza di quasi tremila runners da 68 Paesi conferma la dimensione internazionale della manifestazione e il suo contributo alla conoscenza della Terra delle Gravine anche al di fuori della stagione turistica estiva. Per tre giorni l'Ultra-Trail Village, sul Lungomare Eroi del Mare a Castellaneta Marina, è stato il punto di incontro tra atleti, accompagnatori e pubblico, con musica, DJ set e iniziative dedicate alle produzioni e alle tradizioni del territorio. Puglia Terra delle Gravine by UTMB è sostenuta dall'Assessorato allo Sport della Regione Puglia nell'ambito dei Grandi Eventi Sportivi, nell'anno in cui la Puglia è Regione Europea dello Sport 2026.