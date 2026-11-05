Sci: Cdm, slalomisti azzurri in allenamento a Solden

05 Nov 2026 - 16:26
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La squadra di Coppa del Mondo di slalom sfrutterà la neve di Sölden, in Austria, per avvicinare i prossimi appuntamenti agonistici del massimo circuito, tra Levi e Gurgl. Il direttore tecnico Massimo Carca ha infatti convocato i sette atleti Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco e Matteo Canins per il raduno che li coinvolgerà nella Otztal dal 6 al 10 novembre, insieme ai tecnici Alexander Prosch, Giancarlo Bergamelli, Davide Marchetti, Marco Gullino, Andrea Borgato, Alessandro Federici e Nicola Martini.

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