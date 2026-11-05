F1 Brasile, Kimi Antonelli arriva nel paddock con una maglia speciale: "Campione del mondo"

Andrea Kimi Antonelli è arrivato nel paddock di Interlagos per il Gran Premio del Brasile per il suo primo fine settimana ufficiale da Campione del Mondo di Formula 1 2026. Il fuoriclasse italiano ha indossato una maglietta celebrativa speciale, un pezzo d'autore che porta impressa la sua firma. Sopra, una preziosa stellina argentata come simbolo del primo titolo iridato, e completata subito sotto dalla scritta inequivocabile: '2026 Drivers World Champion' (Campione del mondo piloti). L'accoglienza a San Paolo è stata un mix di profonda emozione ed euforia, a partire dal tradizionale tributo del paddock dove Kimi è stato travolto dal lancio di "confetti", i coriandoli argentati riservati esclusivamente a chi vince il titolo iridato in Formula 1.