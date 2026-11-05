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F1 Brasile, Kimi Antonelli arriva nel paddock con una maglia speciale: "Campione del mondo"

Il fuoriclasse della Mercedes accolto a San Paolo dal lancio di coriandoli e dall'affetto del pubblico: sulla maglietta celebrativa spicca il Mondiale 2026

05 Nov 2026 - 16:40
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Andrea Kimi Antonelli è arrivato nel paddock di Interlagos per il Gran Premio del Brasile per il suo primo fine settimana ufficiale da Campione del Mondo di Formula 1 2026. Il fuoriclasse italiano ha indossato una maglietta celebrativa speciale, un pezzo d'autore che porta impressa la sua firma. Sopra, una preziosa stellina argentata come simbolo del primo titolo iridato, e completata subito sotto dalla scritta inequivocabile: '2026 Drivers World Champion' (Campione del mondo piloti). L'accoglienza a San Paolo è stata un mix di profonda emozione ed euforia, a partire dal tradizionale tributo del paddock dove Kimi è stato travolto dal lancio di "confetti", i coriandoli argentati riservati esclusivamente a chi vince il titolo iridato in Formula 1. 

Un fine settimana dal sapore mistico e speciale per Kimi che, nel circuito di casa di Ayrton Senna, l'idolo che ha ispirato tutta la sua vita da pilota, punta ora a coronare il sogno perfetto: conquistare sul leggendario asfalto brasiliano la decima vittoria della sua giovanissima carriera, la prima da campione del mondo. 

kimi antonelli
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