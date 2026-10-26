Trofeo Vanoni Morbegno: Valchiese vince in rimonta, Snowdon Race Team tra le donne

SA Valchiese chiude la missione vittoria in un'ora, 29 minuti e 50 secondi, tempo che avvicina (meno di un minuto) lo storico record a squadre del Forestale da un'ora, 28 minuti e 55 secondi firmato da Marco Rinaldi, Emanuele Manzi e Marco De Gasperi. Seconda la Gran Bretagna-Carnethy Hill Racing Team con un ritardo prossimo la minuto e mezzo (uno e 25 secondi) dai vincitori. Terzo gradino del podio per la Francia a soli 18 secondi dai rivali d'Oltremanica. Ai piedi del podio l'Inghilterra U23 (un'ora, 34 minuti e 36 secondi), top five completata dal GS Orobie in un'ora, 35 minuti e 13 secondi. Seguono dalla sesta alla decima casella della classifica Slovenia, Scozia, Galles del Nord, ASD Falchi Lecco e US Aldo Moro. Il "Vanoni" conferma tutto il proprio fascino internazionale: una gara che non è soltanto cronometro e classifica, ma appartenenza, storia e passione. E quest'anno, davanti al pubblico delle grandi occasioni, la festa è tutta italiana.