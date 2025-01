Torno... sabato: Snow Run Resinelli, stargate spazio-tempo con vista sul lago

Per dirla alla moda del cinema, parafrasando una pellicola con Al Pacino mattatore assoluto, eccoci "belli" pronti per un pomeriggio di un giorno... da sani! Incrociamo tutti e duecento senza particolari meriti la prima giornata di temperature decenti del nuovo anno, tanto che alcuni di noi optano per un outfit primaverile o quasi, dal quale mi astengo senza ripensamenti: prima di tutto perché sono dal punto di vista filosofico tendenzialmente freddoloso (cari amici amanti dell’inverno, abbiate pazienza) e poi perché adesso (le ore quattordici) si sta benino ma tra due ore (quando io tornerò al campo base qui nel cuore dei Resinelli) vi voglio proprio vedere: i raggi del sole - già in viaggio per altre longitudini - non scalderanno più neanche il Portogallo e la colonnina sarà in caduta libera. Chilometro zero ad andatura controllata ma dipende dai punti di vista e comunque - a giudicare dalle gomitate - non per tutti (cos’è che non avete capito, il cronometro non è ancora scattato) verso il vero via del Parco Valentino che occupa il settore sud dell’altopiano, vale a dire quello che (delimitato dal Monte Coltignone) affaccia sul ramo lecchese del Lario là sotto. Alla nostra sinistra l’inconsueta presenza (vagamente aliena) del caratteristico grattacielo che a me sembra opera di un architetto della controversa ma importante corrente brutalista. Sembra dire: che ci faccio qui invece che in Piazza della Conciliazione a Milano? Deve risalire agli anni Settanta (peraltro bellissimi), quando tutte le stazioni alpine andavano dietro al modello transalpino Val d’Isère e via dicendo allons enfants de la patrieeeee… Eppure sarebbe molto snob possedere un appartamentino qui: base… per altezza, mi viene da dire. Pronti via e duecento invasati in fuga da responsabilità familiari e personali di cui all’inizio si scatenano alla “conquista” della boscosa vetta del Coltignone, prima missione(e GPM-gara) di un doppio anello incrociato da quattordici chilometri e (ufficialmente) 650 metri di dislivello positivo: il mio Garmin però me ne ha restituiti (grazie tante, non dovevi) settecentocinquanta, non so voi! Molto probabilmente a complicare le cose (e i conti) c'è il blackout-galleria!