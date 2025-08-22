Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVENTUS

Juve, ufficiale Douglas Luiz al Nottingham Forest. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...

Si allungano i tempi per Kolo Muani: difficile verderlo col Parma all'esordio. Arthur al Gremio

22 Ago 2025 - 00:00
1 di 13
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Douglas Luiz lascia la Juventus: ufficiale il suo trasferimento al Nottingham Forest in prestito con obbligo di riscatto. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Nottingham Forest FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo, a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni - si legge nel comunicato del club bianconero - L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Il brasiliano è volato quest'oggi a Nottingham per visite mediche e firma sul contratto fino al 2030.  "Grazie, un saluto a tutti", le poche dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ai cronisti presenti. Anche un altro brasiliano è sul punto di salutare: i bianconeri hanno raggiunto un accordo verbale con il Gremio per il prestito di Arthur che entro domani verrà formalizzato.

Visualizza il post su Twitter
Visualizza il post su Twitter
Leggi anche

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Ora c'è da chiudere l'affare Kolo Muani col Psg. Un affare, anche questo, che sta assumendo i contorni di una vera e proprio telenovela. La speranza di Tudor era di riavere il francese per la sfida d'esordio con il Parma in programma domenica sera alle ore 20,45: difficilmente Comolli riuscirà a fargli questo regalo. Il dg della Vecchia Signora è netto e vuole assolutamente legare l'acquisizione dell'ex Eintrahct Francoforte alla partecipazione della Juventus alla Champions League 2026/2027.

In entrata i bianconeri stanno lavorando anche su Zhegrova, fantasista in scadenza con il Lille la prossima estate. Il kosovaro può arrivare per 20 milioni di euro (bonus compresi) a patto che Nico Gonzalez saluti Torino in direzione Spagna. L'ex Fiorentina ha già l'intesa con l'Atletico Madrid, manca invece quella tra i Colchoneros e la Juve. La prima offerta degli iberici non ha superato quota 15 milioni, troppo poco per i piemontesi che attendono un rilancio per dare l'ok definitivo alla cessione.

juventus
douglas luiz

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Juventus

Juve, Douglas Luiz a un passo dal Nottingham: l'addio del brasiliano può sbloccare tre colpi in entrata

Douglas Luiz torna in Premier: intesa totale con il Forest. Alle Juve 30 milioni

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Vlahovic

Vlahovic ha le idee chiare: rinviare l'addio a gennaio (anche per lo stipendio)

La Juve resiste alle sirene arabe: no a 25 milioni dall'Al Ahli per Locatelli

David e Zhegrova al Lille

David e Zhegrova ancora insieme, ma alla Juve: pronto il sorpasso al Marsiglia

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:48
Juve: ufficiale Douglas Luiz al Nottingham Forest
23:05
Il Bari ingaggia il portiere svincolato Marfella
22:13
Palermo: ufficiale il portiere finlandese Joronen
22:11
Niang torna in Italia? Piace alla Juve Stabia di Abate
21:44
Juve, Tudor: "Una pazzia il via al campionato col mercato aperto"