Juve, ufficiale Douglas Luiz al Nottingham Forest. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...

Douglas Luiz lascia la Juventus: ufficiale il suo trasferimento al Nottingham Forest in prestito con obbligo di riscatto. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Nottingham Forest FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo, a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni - si legge nel comunicato del club bianconero - L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Il brasiliano è volato quest'oggi a Nottingham per visite mediche e firma sul contratto fino al 2030. "Grazie, un saluto a tutti", le poche dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ai cronisti presenti. Anche un altro brasiliano è sul punto di salutare: i bianconeri hanno raggiunto un accordo verbale con il Gremio per il prestito di Arthur che entro domani verrà formalizzato.
Ora c'è da chiudere l'affare Kolo Muani col Psg. Un affare, anche questo, che sta assumendo i contorni di una vera e proprio telenovela. La speranza di Tudor era di riavere il francese per la sfida d'esordio con il Parma in programma domenica sera alle ore 20,45: difficilmente Comolli riuscirà a fargli questo regalo. Il dg della Vecchia Signora è netto e vuole assolutamente legare l'acquisizione dell'ex Eintrahct Francoforte alla partecipazione della Juventus alla Champions League 2026/2027.
In entrata i bianconeri stanno lavorando anche su Zhegrova, fantasista in scadenza con il Lille la prossima estate. Il kosovaro può arrivare per 20 milioni di euro (bonus compresi) a patto che Nico Gonzalez saluti Torino in direzione Spagna. L'ex Fiorentina ha già l'intesa con l'Atletico Madrid, manca invece quella tra i Colchoneros e la Juve. La prima offerta degli iberici non ha superato quota 15 milioni, troppo poco per i piemontesi che attendono un rilancio per dare l'ok definitivo alla cessione.
