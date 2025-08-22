Juve, ufficiale Douglas Luiz al Nottingham Forest. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...

Douglas Luiz lascia la Juventus: ufficiale il suo trasferimento al Nottingham Forest in prestito con obbligo di riscatto. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Nottingham Forest FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo, a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni - si legge nel comunicato del club bianconero - L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Il brasiliano è volato quest'oggi a Nottingham per visite mediche e firma sul contratto fino al 2030. "Grazie, un saluto a tutti", le poche dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ai cronisti presenti. Anche un altro brasiliano è sul punto di salutare: i bianconeri hanno raggiunto un accordo verbale con il Gremio per il prestito di Arthur che entro domani verrà formalizzato.