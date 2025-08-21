L'Inter ha scelto il rinforzo per il centrocampo: tutto su Diouf del Lens

© italyphotopress
© italyphotopress
Trattativa ben avviata tra le parti: affare da 25 milioni di euro
© italyphotopress
© italyphotopress
Andy Diouf. È lui l'obiettivo dell'Inter per il centrocampo in questi ultimi giorni di di mercato. I nerazzurri vogliono regalare a Chivu un rinforzo per la mediana e hanno individuato nel 22enne del Lens il profilo perfetto. Il classe 2003, seguito anche dal Napoli, è valutato circa 25 milioni di euro dal club transalpino. In queste ore l'Inter è al lavoro per cercare di chiudere l'operazione: la trattativa è ben avviata, l'intesa non sembra lontana. Successivamente il ds Ausilio cercherà di portare alla Pinetina anche un difensore centrale.
Dal 2023 al Lens, Diouf è un profilo assimilabile a Koné della Roma, elemento offerto ai nerazzurri negli scorsi giorni e valutato in Viale della Liberazione. Con il club francese il 22enne ha totalizzato, in due stagioni, 68 presenze condite da due gol e due assist. In Ligue 1 si è contraddistinto per accelerazioni (35, nessuno più di lui nei top 7 campionati nell'ultimo anno). In sostanza si tratta di un elemento moderno capace di fare le due fasi (il classico box to box) e di fornire fisicità alla mediana. Nel giro della nazionale Under 21 francese, Diouf verrebbe inserito nella lista degli under in vista della nuova stagione.
Su Diouf c'è da tempo anche il Napoli: negli scorsi giorni gli azzurri si erano già mossi formulando una prima offerta da 20 milioni di euro. Offerta rigettata dal Lens che pretende 25 milioni di euro: l'Inter, che si è ben mossa sotto traccia, conta di arrivare a quella cifra con l'inserimento di bonus. In queste ore il ds Ausilio è in contatto con l'entourage del calciatore per chiudere l'accordo sull'ingaggio. Diouf potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di venerdì.
Commenti (0)