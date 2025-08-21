L'Inter ha scelto il rinforzo per il centrocampo: tutto su Diouf del Lens

Andy Diouf. È lui l'obiettivo dell'Inter per il centrocampo in questi ultimi giorni di di mercato. I nerazzurri vogliono regalare a Chivu un rinforzo per la mediana e hanno individuato nel 22enne del Lens il profilo perfetto. Il classe 2003, seguito anche dal Napoli, è valutato circa 25 milioni di euro dal club transalpino. In queste ore l'Inter è al lavoro per cercare di chiudere l'operazione: la trattativa è ben avviata, l'intesa non sembra lontana. Successivamente il ds Ausilio cercherà di portare alla Pinetina anche un difensore centrale.