Mercato
inter
MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter ha scelto il rinforzo per il centrocampo: tutto su Diouf del Lens

Trattativa ben avviata tra le parti: affare da 25 milioni di euro

21 Ago 2025 - 16:01
Andy Diouf. È lui l'obiettivo dell'Inter per il centrocampo in questi ultimi giorni di di mercato. I nerazzurri vogliono regalare a Chivu un rinforzo per la mediana e hanno individuato nel 22enne del Lens il profilo perfetto. Il classe 2003, seguito anche dal Napoli, è valutato circa 25 milioni di euro dal club transalpino. In queste ore l'Inter è al lavoro per cercare di chiudere l'operazione: la trattativa è ben avviata, l'intesa non sembra lontana. Successivamente il ds Ausilio cercherà di portare alla Pinetina anche un difensore centrale.

Dal 2023 al Lens, Diouf è un profilo assimilabile a Koné della Roma, elemento offerto ai nerazzurri negli scorsi giorni e valutato in Viale della Liberazione. Con il club francese il 22enne ha totalizzato, in due stagioni, 68 presenze condite da due gol e due assist. In Ligue 1 si è contraddistinto per accelerazioni (35, nessuno più di lui nei top 7 campionati nell'ultimo anno). In sostanza si tratta di un elemento moderno capace di fare le due fasi (il classico box to box) e di fornire fisicità alla mediana. Nel giro della nazionale Under 21 francese, Diouf verrebbe inserito nella lista degli under in vista della nuova stagione.

Chi è Andy Diouf: fratello d'arte, fisico bestiale e un sinistro che dal limite non perdona

Su Diouf c'è da tempo anche il Napoli: negli scorsi giorni gli azzurri si erano già mossi formulando una prima offerta da 20 milioni di euro. Offerta rigettata dal Lens che pretende 25 milioni di euro: l'Inter, che si è ben mossa sotto traccia, conta di arrivare a quella cifra con l'inserimento di bonus. In queste ore il ds Ausilio è in contatto con l'entourage del calciatore per chiudere l'accordo sull'ingaggio. Diouf potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di venerdì. 

Inter, fatta per Asllani al Torino: è arrivato l'ok dei nerazzurri al prestito

inter
diouf

