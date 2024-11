Terra in vista! Trail del Ciapà, appuntamento a Cervo al via delle feste

Per gli sky e i trailrunners che nei mesi più freddi dell'anno non si convertono alla pratica dello scialpinismo, è buona regola con l'arrivo dell'inverno abbassare la quota massima del proprio raggio d'azione, senza che questo si traduca necessariamente in un adeguamento verso il basso delle proprie ambizione personali. Letargo? No grazie, neanche per sogno. Anzi, è tutto vero! Basta un rapido giro d'orizzonte e uno sguardo più attento tra le pieghe del calendario nazionale per accorgersi che le montagne che fanno da corona al nostro Paese (nel senso dell'arco alpino) e quelle che gli fanno da spina dorsale (gli Appennini) offrono validissime alternative a neve, ghiaccio e varia... umidità. Oggi puntiamo verso uno scenario il più possibile caldo. Da questo punto di vista il Trail del Ciapà di Cervo (in provincia di Imperia) è una piccola perla nascosta che vale la pena scoprire e poi riscoprire, soprattutto da parte di chi - per correre ma non solo - predilige clima mite e temperature gradevoli: la primavera tutto l'anno insomma! La sesta edizione dell'evento che "occupa" con le sue proposte competitive e non competitive la conca vista-mare del Golfo Dianese è in programma domenica 8 dicembre, a poche decine di chilometri dal Colle di Cadibona (oggi più noto come Bocchetta d'Altare), là dove le Alpi (quelle Liguri in questo caso) per convenzione si spengono, passando il testimone all'attacco della catena appenninica.