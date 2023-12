Trail del Ciapà: Rostagno e Sapia senza rivali nella 30K, Gastaldi e Calosso al top nella "mezza"

TRAILRUNNING

Clima primaverile e firme d'autore nella quinta edizione dell'evento di Cervo

© Trail del Ciapà Ufficio Stampa Due o tre certezze, tante sorprese: a conti fatti, è questo al tempo stesso il manifesto programmatico e il bilancio della quinta edizione del Trail del Ciapà, ormai classico appuntamento di fine anno nel Golfo Dianese, in provincia di Imperia. Come da blindatissimo pronostico (e con pieno merito) sono stati Lorenzo Rostagno e Giulia Sapia a dettare legge (e soprattutto passo!) nella prova clou da trenta chilometri di sviluppo dell’evento di Cervo, il comune più… a levante dell’Imperiese, sulla Riviera di Ponente della Liguria. Nicholas Gastaldi e Camilla Calosso hanno ugualmente fatto la voce grossa nel formato della mezza maratona del Trail del Ciapà, il cui bouquet di proposte era completato dalla prova d’ingresso sulla distanza dei nove chilometri e dalle due versioni Dog Endurance di quest’ultima distanza e della “mezza”. Alla lista delle certezze di cui all’inizio urge aggiungere il piacere di correre un trail dalle condizioni meteo primaverili ormai in pieno inverno astronomico. Quanto alle (piacevoli) sorprese, di queste era disseminato il percorso di gara ed è pertanto necessario segnarsi già sull’ancora vergine calendario 2024 (e bloccare) la seconda domenica di dicembre del prossimo anno, per essere sicuri di non mancare il rendez-vous con la sesta edizione del Trail del Ciapà.

Due fulmini a ciel sereno, Lorenzo Rostagno e Giulia "Annadora"Sapia, sui sentieri single-track, le mulattiere, le strade e... la spiaggia di Cervo e dintorni.

Nella trenta chilometri che sfiorava i milleduecento metri di dislivello positivo, descrivendo quattro anelli e un arco di cerchio nella parte orientale della conca del Golfo Dianese, il top runner Rostagno (ASD Team Marguareis) ha chiuso la missione-vittoria con il tempo di due ore, 35 minuti e 22 secondi, bissando il successo di dodici mesi fa e distanziando nettamente la concorrenza: sei minuti e 36 secondi il ritardo di Lorenzo Murachelli di Barnes Trail and Road ASD, dieci minuti e 38 secondi quello di Emanuele Grossi di Valsusa Running Team che ha chiuso i giochi del podio maschile.

A sigillare invece la top ten della classifica assoluta (spadroneggiando quindi in gara donne) è stata la minuta ma "gigante" Giulia Sapia, che ha fatto rientro alla base del campo sportivo di Cervo sotto il muro delle tre ore di gara. Due ore, 54 minuti e 36 secondi per la fortissima portacolori di ASD Atletica Pidaggia 1528, raggiunta in quest’ordine sul podio da Chiara Boggio (23esima assoluta, con un ritardo di 19 minuti e 36 secondi) e Monica Francesca D’Urso di Atletica Valle Scrivia, 30esima assoluta a ventitré minuti e 32 secondi dalla vincitrice.

Nella 21 chilometri da ottocento metri di dislivello positivo (che rispetto alla prova clou tagliava la parte alta dell’itinerario), Nicholas Gastaldi di ASD Boves Run ha chiuso i tre anelli di gara in un’ora, 45 minuti e 19 secondi, con un buon margine di sicurezza sui suoi più diretti inseguitori. Secondo gradino del podio per Corrado Ramorino (ASD Gruppo Città di Genova/Berg Team) ed Eugenio Bonelli di Atletica Mondovì/Acqua San Bernardo, staccati rispettivamente di sette minuti e 26 secondi e di otto minuti e 35 secondi.

A distanza di dodici mesi dal “due di coppia” (vincente) con Rostagno nella lunga, Camilla Calosso (ASD Team Marguareis) ha optato questa volta per la mezza maratona, vincendo gara donne con il tempo di due ore, nove minuti e 35 secondi (dodicesima assoluta). Sul podio femminile sono salite al termine di un bel duello in quest’ordine anche Giorgia Arezzi (ASD Budenasca) ed Elisa Almondo di ASD Dragonero (diciannovesima e ventesima del ranking), staccate di trentuno minuti e 48 secondi e di trentuno minuti e sette secondi da Calosso, con la speranza di poter assistere - nel 2024 - allo scontro diretto al vertice tra la stessa Camilla e Giulia Sapia (che ne ha preso il posto nell’albo doro) nella 30 chilometri!

Sono stati Andrea Acatte e Gabriella Andreetta ad imporsi nella veloce prova d’ingresso da nove chilometri (350 metri D+) che faceva dietrofront dopo la ripida salita iniziale al Colle di Cervo, per poi avviarsi al traguardo attraverso il Parco Comunale del Ciapà (che dà il nome all’evento) e lo scenografico finale lungo la spiaggia.

Come detto sopra, la scaletta dell’evento prevedeva anche le prove… inclusive riservate ai runners in gara con il loro cane. Enrico Canetta di Dog Endurance Liguria e il suo fedele amico a quattro zampe ha vinto la 21K maschile, imitati da Genny Andreola e dal suo cane tra le donne. Luciano Paccagnella ed Elisa Stefani si sono invece imposti nella gara sprint da nove chilometri.