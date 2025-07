Minoggio e Balendran campioni SkyUltra, Jimenez Venero e Rubtsova nella Sky

Nella "mezza" primo posto per Kiplangat Robert Yegon (Run2gether) in due ore, due minuti e 57 secondi. Il keniano ha prevalso per soli cinque secondi sull’atleta di casa Marco Salvadori (ASD Maratona del Cielo), terzo gradino del podio per il bergamasco Marco Zanga di La Recastello Radici Group (due ore, sei minuti e 29 secondi). In gara donne vittoria dell’azzurra di corsa in montagna Elisa Sortini (Valtellina Wine Trail) in due ore, 34 minuti e 42 secondi (diciannovesima di una classifica assoluta da 94 finishers. Secondo e terzo gradino del podio per Monica Vagni di ASD Pegarun (ritardo di dieci minuti e 15 secondi) e per la valtellinese Lucia Moraschinelli di Polisportiva Albosaggia ASD (seconda nel vertical open di Aprica) a dieci minuti e 46 secondi dalla vincitrice.